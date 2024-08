Mobilna aplikacija mCBCG dostupna na Google Play Store platformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) kreirala je mobilnu aplikaciju mCBCG koja omogućava korisnicima da se na jednom mjestu informišu o ponudi potrošačkih kredita svih kreditnih institucija u Crnoj Gori.

Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Play Store platformi.

“Informativna lista ponude potrošačkih kredita, pregled ponuda sniženih kamatnih stopa i finansijski rječnik, koji su dosad bili dostupni samo na internet stranici CBCG, sada su integrisani u mCBCG aplikaciju putem koje korisnici mogu brzo i jednostavno uporediti kamatne stope svih kreditnih institucija u Crnoj Gori i donijeti odluku o kreditu u skladu sa ličnim potrebama i mogućnostima”, navodi se u saopštenju.

Aplikacija obuhvata informacije o ponudama za osam najčešćih vrsta potrošačkih kredita gotovinske nenamjenske kredite, gotovinske kredite za penzionere, stambene kredite, hipotekarne kredite, kredite za rekonstrukciju i adaptaciju, kredite za refinansiranje, kredite za kupovinu motornih vozila i krediti za obrazovanje.

“Podaci koji su dostupni za poređenje uključuju visinu kamatne stope, period otplate, vrstu kamatne stope (fiksna, promjenjiva ili kombinovana) i druge važne informacije za korisnike”, rekli su iz CBCG.

mCBCG aplikacija sadrži i pregled ponuda kredita sa sniženim kamatnim stopama, kao rezultat nedavne inicijative CBCG koju su prihvatile sve banke u Crnoj Gori.

Aplikacija sadrži i finansijski rječnik koji korisnicima pomaže da bolje razumiju finansijske termine i pojmove.

“Mobilnu aplikaciju CBCG razvio je tim CBCG, sa ciljem da se korisnicima omogući najbolje iskustvo prilikom izbora potrošačkih kredita”, dodaje se u saopštenju.

Cilj CBCG je da i putem te aplikacije omogući brže i lakše poređenje ponude bankarskih proizvoda i time doprinese boljoj informisanosti potrošača i većoj zaštiti njihovih prava.

“Povećana transparentnost će, očekujemo, podstaći tržišnu konkurenciju i dovesti do korekcija cjenovne politike kreditnih institucija, što će na kraju rezultirati nižim troškovima za korisnike”, ocijenili su iz banke.

