Mnogo turskih državljana ulaže u privredu Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska je treća zemlja po broju investicija u Crnoj Gori, pri čemu ima mnogo državljana Turske koji ulažu u crnogorsku privredu i bave se preduzetništvom, saopštio je turski ambasador u Podgorici, Bariş Kalkavan.

Kalkavan i trgovinski ataše Erdal Karaömeroğlu boravili su u četvrtak u posjeti Upravi za inspekcijske poslove i tom prilikom održali konstruktivni sastanak sa predstavnicima ovog organa, na čelu sa direktoricom Anom Vujošević.

Vujošević je iskoristila priliku da poželi dobrodošlicu gostima i izrazi posebno zadovoljstvo činjenicom da u Crnu Goru dolazi sve više državljana Turske, posebno kada govorimo o investicijama u primorskim opštinama.

Posebno je naglašeno da je cilj upoznati privrednike iz Turske sa crnogorskim zakonodavstvom i uvesti ih u legalne tokove poslovanja, te na najbolji mogući način prevazići sve potencijalne kulturološke i zakonske barijere.

Takav primjer je rad nedeljom, jer je to komponenta u našem zakonodavstvu na koju se državljani Turske teško navikavaju upravo zbog običaja i zakona koji su na snazi u matičnoj zemlji.

Kalkavan je istakao i svijest o postojanju problema kada je u pitanju kršenje zakona koji se tiču zaštite prava intelektualne svojine, posebno u primorskim opštinama kao što su Kotor i Budva.

U tom pogledu svi prisutni su nedvosmisleno izjavili da je neophodna intenzivna saradnja u vidu razmjene informacija i posebno istaknute savjetodavne i edukativne uloge organa kao što je Uprava za inspekcijske poslove u ovoj situaciji.

Načelno je dogovoreno iniciranje sastanka privrednika iz Turske sa predstavnicima UIP-a, Unije poslodavaca, Privredne komore, kao i lokalnih samouprava gdje će zainteresovani privrednici imati priliku da postave sva konkretna pitanja kada su u pitanju poslovne aktivnosti i obaveze, u svim granama privrede.

Sastanak je zaključen u duhu što kvalitetnije buduće saradnje koja podrazumijeva podršku organa u edukativnom i savjetodavnom smislu, kao i slanja jasne poruke sa institucionalnog nivoa i nivoa ambasade da se ohrabre privrednici koji imaju za cilj uspješno i zakonito poslovanje u Crnoj Gori, uz poštovanje svih pozitivnih zakonskih propisa.

