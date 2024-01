Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mladi socijalnim preduzetništvom mogu odgovoriti na brojne društvene izazove i doprinijeti konkretnim promjenama u Crnoj Gori, ocijenjeno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

CGO je u Podgorici organizovao treći modul programa izgradnje kapaciteta mladih na temu socijalnog preduzetništva.

Ovaj program je dio projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji CGO sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, sa ciljem da unaprijedi konkurentnost mladih na tržištu rada i poboljša njihovu zapošljivost.

Program uključuje tri modula, a zatim slijedi zapošljavanje deset odabranih mladih ljudi u trajanju od pola godine.

„Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori nije zakonski definisano, iako u praksi djeluje više socijalnih preduzeća. Taj koncept ima humani cilj odgovora na one društvene probleme i izazove koji nijesu na adekvatan način adresirani od nadležnih institucija“, navodi se u saopštenju.

Mladi nijesu dovoljno upoznati sa konceptom socijalnog preduzetništva i njegovom povezanošću sa ljudskim pravima, ali i potencijalom koji ima za održivi društveni razvoj, pa im je ovaj trening bio prilika da se o tome informišu.

Posebna dimenzija treninga, ali i dodatna vrijednost, jeste i razvoj preduzetničkih i biznis ideja od strane učesnika programa.

„Imajući u vidu brojne koristi socijalnog preduzetništva, koji uključuju rješavanje najvećih društvenih, ekoloških i drugih problema, promocija ovog koncepta među mladima ima potencijal da ih osnaži da doprinesu konkretnim promjenama u Crnoj Gori, naročito kroz njihovo samozapošljavanje i društveno angažovanje“, poručila je izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i trenerica na seminaru, Zorana Marković.

Projektni koordinator u CRNVO-u i jedan od trenera, Petar Knežević, kazao je da socijalno preduzetništvo predstavlja, prema stavu EU, biznis model 21. vijeka.

„Danas kada se prevelik fokus stavlja na profitiranje zarad ličnog interesa, socijalno preduzetništvo nam daje model u sklopu kojeg profite koristimo zarad opšteg dobra, kao i prakse koje će doprinijeti zaštiti prava najranjivijih kategorija građana. Upoznavanje mladih u Crnoj Gori sa ovim konceptom može voditi doprinosu zajedničkim društvenim ciljevima kroz entuzijazam i kreativnost koji karakterišu mlade“, dodao je Knežević.

