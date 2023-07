MKI iz medija saznao za kupovinu feribota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) iz medija je saznalo da je uprava Barske plovidbe donijela odluku da kupi feribot Af Franceska, star 43 godine, kazali su Pobjedi iz tog Vladinog resora.

„Odbor direktora Barske plovidbe nije u postupku koji je prethodio donošenju odluke o kupovini broda Af Franceska tražio mišljenje MKI-a, niti je to Ministarstvo na bilo koji način učestvovalo u procesu odabira broda čiju kupovinu je predložio Odbor direktora Skupštini akcionara“, kazali su iz tog Vladinog resora.

Oni su dodali da je Ministarstvo sa kupovinom broda upoznato istovremeno kada i ostatak javnosti, odnosno kada su elektronski mediji prenijeli saopštenje Odbora direktora Barske plovidbe, koje se odnosilo na odluku o kupovini broda Af Franceska.

Iz MKI-a su dodali i da je Odbor direktora proširio dnevni red za Skupštine akcionara tačkom koja se odnosi na kupovinu broda, bez bilo kakve prethodne konsultacije ili saglasnosti MKI.

Ipak Vlada u tehničkom mandatu je dala zeleno svjetlo za kupovinu feribota.

„Konačni stav u odnosu na kupovinu broda dala je Vlada kao vlasnik akcijskog kapitala, te je shodno tome ovlastila opunomoćenog predstavnika državnog kapitala da na Skupštini glasa za kupovinu broda. Dakle, MKI nije vlasnik akcijskog kapitala, nego država, tako da Vlada u konačnom iskazuje svoj stav u odnosu na predloge odluka koje razmatra Skupština. Vlada je iskazala svoj stav da se podrži kupovina broda Af Franceska“, rekli su iz MKI-a.

Oni su podsjetili da su Zakonom o privrednim društvima decidno propisane nadležnosti svih organa upravljanja privrednim društvom.

„Odredbe zakona primjenjuju se i na privredna društva u većinskom državnom vlasništvu. U skladu sa odredbama zakona, organi upravljanja u Barskoj plovidbi su Skupština akcionara, Odbor direktora i izvršni direktor. Odluku o kupovini broda Af Franceska donijela je, shodno zakonskim ovlašćenjima, Skupština akcionara, na prijedlog Odbora direktora“, objasnili su iz MKI-a.

Oni su dodali da su kao resorno ministarstvo odgovorno pristupili i tome pitanju.

„Nakon saznanja da je Odbor direktora predložio donošenje odluke o kupovini broda Af Franceska uputili smo Odboru direktora zahtjev za dostavljanje određenih relevantnih informacija“, kazali su iz MKI-a.

U odgovoru na upit MKI, Odbor direktora je, pored ostalog, naveo da feribot Af Franceska ima obnovljenu klasu do 2028. godine i da je u ,,jako dobrom stanju“ iako je star 43 godine, što, kako je navedeno, garantuje njegovu eksploataciju i održavanje linije za barem deset godina uz neophodna ulaganja po pitanju produženja klase tokom 2028. godine.

Uprava barske kompanije je navela i da je procjena da je u ovom trenutku vrijednost broda u „scrap-u“ oko tri miliona EUR, što garantuje povrat polovine uložene vrijednosti u njegovu kupovinu nakon isteka perioda eksploatacije.

Navedeno je da će sredstva za njegovu kupovinu biti obezbijeđena iz sopstvenih izvora prodajom stanova na tržištu, odnosno realizacijom projekta Stara upravna zgrada, čime se, kako kažu, štedi na troškovima kamata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS