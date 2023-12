Mirno trgovanje na berzi

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni jer su ulagači odlučili predahnuti nakon snažnog rasta cijena dionica posljednjih mjeseci.

Dow Jones ojačao je 0,14 odsto, na 37.710 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,04 odsto, na 4.783 boda. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,03 odsto, na 15.095 bodova.

U mirnom trgovanju Dow Jones dosegnuo je novi rekordni nivo, dok se S&P 500 rekordnom nivou primaknuo na samo 0,3 odsto, prenosi Hina.

Svi najvažniji indeksi ostvarili su velike dobitke u proteklom mjesecu, tromjesečju, pa i cijeloj godini.

Od početka godine Dow Jones porastao je 13,8 odsto, S&P 500 24,6, a Nasdaq indeks 44,2 odsto.

To se zahvaljuje postupnom popuštanju inflacije i usporavanju rasta privrede. Zbog toga je američka centralna banka najvjerovatnije završila ciklus povećanja kamatnih stopa, pa naredne godine slijedi smanjenje kamata.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će, uprkos agresivnom povećanju kamata posljednjih godina, privreda izbjeći recesiju.

Zahvaljujući snažnom rastu cijena dionica u posljednjih devet sedmica, S&P 500 našao se nadomak najvišeg nivoa u istoriji.

„Ovo je jedan od najvećih skokova tržišta na kraju godine, a započeo je i prije poruka američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) polovinom decembra u vezi sa kamatama i inflacijom. To pokazuje koliko smo daleko došli od dna tržišta ‘medvjeda’ prošle godine i podsjeća ulagače da nakon tamnih oblaka uvijek dolazi sunce”, kazao je strateg u firmi Carson Group, Ryan Detrick.

A na evropskim berzama cijene dionica su blago pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,03 odsto, na 7.722 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,24 odsto, na 16.701 bod, a pariski CAC 0,48 odsto, na 4.535 bodova.

