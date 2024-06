Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da je za gradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice zainteresovano pet kompanija i tri konzorcijuma.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je tri odsto na 1.016,17 poena, a MONEX 1,5 odsto na 15.207,2 boda.

Promet je iznosio 184,35 hiljada EUR i bio je 6,7 puta manji od prošlosedmičnog.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, saopštio je da očekuje da u septembru bude raspisan glavni tender za odabir izvođača radova.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je 24. aprila pretkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice auto-puta Mateševo – Andrijevica.

Najviše su ove sedmice ojačale dionice Hipotekarne banke i Montenegro Express Group Budva, po 20 odsto na 5,76 EUR, odnosno 16,3 centa.

Poskupile su i akcije Jugopetrola 4,2 odsto na 12,5 EUR, Crnogorskog Telekoma 3,4 odsto na 2,12 i Profit App Internationala 1,8 odsto na 17,3 EUR.

Monteput je izabrao kompaniju Jugopetrol za zakupca nepokretnosti za izgradnju prve benzinske stanice sa pratećim sadržajima na auto-putu Bar-Boljare.

„Na javni poziv je stigla jedna ponuda, kompanije Jugopetrol, koja je ocijenjenja kao ispravna i u skladu sa kriterijumima tenderskog postupka“, saopšteno je iz Monteputa

Akcija Luke Bar pala je 8,7 odsto na 30,4 centa.

Ove sedmice je iz te kompanije, koja je proslavila 118 godina postojanja i rada, saopšteno da je Dušan Masoničić jednoglasnom odlukom izabran za predsjednika Odbora direktora.

Takođe, Vlada je na sjednici ove sedmice usvojila Informaciju o odustajanju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar.

Gubila je i akcija Elektroprivrede (EPCG) pet odsto na 5,7 EUR i Port of Adria 0,5 odsto na 15,22 centa.

Dionicama Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) trgovano je po nepromijenjenoj cijeni od 1,44 EUR.

Na Skupštini dioničara te energetske kompanije je ove sedmice odlučeno da će akcionarima biti isplaćena dividenda od deset miliona EUR u bruto iznosu.

Neto dobit CGES-a, iskazana u godišnjem finansijskom izvještaju za prošlu poslovnu godinu, iznosi 35,72 miliona EUR.

„Dobit će biti raspoređena tako što će iznos od deset miliona EUR biti isplaćen akcionarima kao bruto iznos dividende, dok će 25,72 miliona EUR biti raspoređeno kao neraspoređena dobit i akumuliraće se sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina“, saopšteno je iz CGES-a.

I akcijama Marine Bar trgovano je po nepromijenjenoj cijeni od tri EUR.

Iz EBRD je ove sedmice saopšteno da će obezbijediti kredit do 30 miliona EUR Željezničkom prevozu (ŽPCG) za kupovinu novog voznog parka.

Kredit, za koji će garantovati crnogorska Vlada, biće upotrijebljen za kupovinu tri električna voza sa više jedinica (EMU), koji će saobraćati širom željezničke mreže u zemlji.

Od korporativnih vijesti izdvaja se i da je Skupština akcionara Plantaža usvojila u petak finansijski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu.

Akcionari su na redovnoj Skupštini, koja je održana u vinskom podrumu Šipčanik, usvojili i izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za prošlu godinu.

“Akcionarima je prezentovan i novi staterški dokument Strategija razvoja kompanije do 2030. godine, koji ima za cilj sveobuhvatnu transformaciju kompanije, koja će obezbijediti njen dugoročan i održiv rast”, navodi se u saopštenju kompanije.

Strategija je izrađena u saradnji sa konsultantskim kućama Pricewaterhouse Coopers (PWC) i BlueRock iz Zagreba.

Vlada je u petak, na telefonskoj sjednici, usvojila Informaciju kojom se Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) zadužuje da Institutu „Simo Milošević” uplati iznos od pet miliona EUR.

“Ta odluka je u skladu sa dogovorom koji je postignut između Vlade i manjinskog akcionara Vile Oliva, a koji se tiče deblokade računa Instituta”, objasnili su iz Vlade.

Vlada je, kako je najavio i premijer Milojko Spajić, proaktivno reagovala i već obezbijedila obećana sredstva, koja će biti uplaćena na račun Instituta u najkraćem roku.

“Nakon formalizacije dogovora sa Vile Olive, potrebno je da, shodno dogovoru, manjinski akcionar uplati iznos od pet miliona EUR po osnovu beskamatne pozajmice, čime će račun Instituta biti deblokiran”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da je, nakon deblokade računa, sljedeći korak izrada Plana restruktuiranja u što kraćem roku, a ne dužem od šest mjeseci, čime će se normalizovati poslovanje Instituta trenutno opterećeno značajnim dugovima.

