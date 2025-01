Ministarstvo upozorilo na posljedice zbog privremenog finansiranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija, koje Rješenjem o privremenom finansiranju za januar obezbjeđuje sredstva za funkcionisanje države tokom ovog mjeseca, upozorilo je da hitno treba usvojiti budžet za ovu godinu da bi se izbjegla šteta po državu i njene građane.

“Urgentna je potreba da Skupština usvoji budžet države u najkraćem mogućem roku, da bi se osigurala fiskalna stabilnost, nastavak reformskih procesa i ispunjavanje međunarodnih obaveza”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je ova godina izazovna, a neusvajanje budžeta i privremeno finansiranja mogli bi, u značajnoj mjeri, otežati funkcionisanje države i dovesti u pitanje blagovremeno finansiranje svih obaveza. Pravovremeno djelovanje od ključnog je značaja za očuvanje ekonomskog prosperiteta i stabilnosti.

“Ukazujemo da privremeno finansiranje smanjuje raspoloživa sredstva za realizaciju planiranih reformi, kapitalnih projekata i redovnih aktivnosti institucija”, dodaje se u saopštenju.

Poseban izazov predstavlja obezbjeđivanje likvidnosti države, imajući u vidu da se kroz usvajanje budžeta i odluke o zaduživanju, stvaraju pretpostavke za obezbjeđivanje izvora finansiranja za redovno servisiranje obaveza države.

“Bez usvojenog budžeta i odluke o zaduživanju, država se oslanja na redovne prihode i prenesena sredstva na depozitima, koja nijesu dovoljna za redovno servisiranje svih obaveza, jer u ovoj godini imamo i naslijeđeni stari dug od oko 820 miliona EUR koji se mora vraćati”, kazali su iz Ministarstva.

Nemogućnost pravovremenog servisiranja javnog duga, kako se navodi, može ugroziti bonitet države i dovesti do smanjenja kreditnog rejtinga, što bi dodatno otežalo finansiranje i povećalo troškove zaduživanja.

“Dužni smo da ukažemo na sve ove izazove koji proističu iz neusvajanja budžeta i privremenog finansiranja, nakon što Skupština, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, nije usvojila Zakon o budžetu za ovu godinu. U skladu sa tim, proističe zakonska obaveza Ministarstva finansija da do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini”, objasnili su iz Ministarstva.

U kontekstu utvrđivanja izdataka koji su raspodijeljeni potošačkim jedinicama, pojedine potrošačke jedinice, čije finansiranje je zakonska obaveza, osnovane su u drugoj polovini prošle godine. Takođe, izdaci koji predstavljaju zakonsku obavezu, takozvani mandatorni izdaci, za koje se radi usklađivanje sa ekonomskim tokovima ili godinama staža, kao i drugi mandatorni izdaci utvrđuju se na osnovu primjene stvarnog obračuna, uz napomenu da je stvarni obračun ovih izdataka, već u decembru prošle godine, bio veći od jedne dvanaestine, odnosno stvarnih izdataka prosjeka iz prethodne godine.

“Pored toga, servisiranje javnog duga, koje je zakonska obaveza, zahtijeva pravovremeno izvršenje prema definisanoj dinamici, pri čemu su troškovi otplate duga u ovoj godini, značajno veći u odnosu na prethodnu. Ova situacija dodatno smanjuje raspoloživa sredstva za realizaciju planiranih reformi, kapitalnih projekata i redovnih aktivnosti institucija”, rekli su iz Ministarstva.

Neusvajanje budžeta, kako su ocijenili, onemogućava donošenje godišnjih i srednjoročnih planova, uključujući planove javnih nabavki i kadrovskog plana, zbog čega može doći do odlaganja primjene značajnih aktivnosti, kao što su kapitalni projekti, reformski procesi i slično, a što može imati negativne efekte na cjelokupni makroekonomski i fiskalni ambijent i ostvarenje planiranih makrofiskalnih projekcija.

“Kao što smo ukazali, odugovlačenjem usvajanja budžeta može se ugroziti redovno finansiranje obaveza prema građanima i partnerima. Naglašavamo da je u ovoj godini za otplatu duga iz prethodnog perioda potrebno obezbijediti oko 820 miliona EUR, od čega najveći dio dospijeva već u aprilu za isplatu državnih obveznica emitovanih na međunarodnom tržištu 2018. godine u iznosu od 500 miliona EUR”, precizira se u saopštenju.

Pored navedenog, neophodno je osigurati sredstva za obaveze po osnovu kreditnih aranžmana sa Svjetskom bankom iz 2018. i 2020. godine, u iznosu od oko 55 miliona EUR, kineski kredit iz 2014. godine, u iznosu od oko 60 miliona EUR, kredit kod Dojče banke iz 2023. godine, u iznosu od oko 40 miliona EUR, kao i kredit kod MMF-a za finansiranje budžeta, usljed kovid-19 iz 2020. godine od oko 20 miliona EUR.

“Takođe, neusvajanje budžeta ugrožava implementaciju EU Reformske agende – Plana rasta za Zapadni Balkan, koji Crnoj Gori omogućava pristup finansijskoj podršci u iznosu od oko 400 miliona EUR. Ova sredstva su ključna za sprovođenje reformi važnih za evropsku integraciju, a njihova realizacija zahtijeva usvajanje zakonskih pretpostavki definisanih godišnjim budžetom”, zaključuje se u saopštenju.

