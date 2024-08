Ministarstvo saobraćaja pozvalo SDT da sasluša Milovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja pozvalo je bivšeg ministra pravde, Andreja Milovića, da svoje tvrdnje o potencijalno namještenim tenderima vezanim za nadzor nad radovima na auto-putu saopšti Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

“S obzirom na izjave koje su se danas pojavile u medijima, a koje dolaze od Milovića, Ministarstvo saobraćaja poziva SDT da istog sasluša, kako bi se razjasnile sve okolnosti na kojima Milović bazira svoje tvrdnje”, navodi se u reagovanju Ministarstva.

Ministarstvo, prema riječima njegovih predstavnika, neće tolerisati nikakve zakulisne radnje ma od koga da dolaze.

“Isto tako, očekujemo da se kod iznošenja ovako ozbiljnih optužbi iznesu i dokazi, inače sve ostaje u domenu neozbiljnih priča koje ne priliče ljudima koji pretenduju da obavljaju važne državne funkcije”, rekli su iz Ministarstva.

Premijer Milojko Spajić danas je na mreži X objavio da je raspisan tender za nadzor nad izradom projektne dokumentacije i izvođenjem radova na izgradnji dionice Mateševo-Andrijevica.

Milović je potom na mreži X napisao da ima snažnu intuiciju za to koja će firma za nadzor dobiti ovaj posao.

“A gotovo sam siguran – i većinu poslova za buduće infrastrukturne projekte. Vjerujem da će i SDT/SPO to zanimati. Evo male pomoći: dva državna direktora imaju paravan firmu. Jedan je školski drug premijera i čovjek od povjerenja, a drugi sarađuje sa bliskim krvnim srodnikom premijera. Nedavno bili i zajedno u Parizu. Premijer gura infrastrukturne projekte, zbog države naravno – sluga naroda, ne bi on radi sebe. Dosta sam rekao, jer ipak je ovo maraton, a ne sprint. A 29. septembar daleko”, naveo je Milović.

