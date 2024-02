Ministarstvo posvećeno razvoju sektora pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ostaje posvećeno razvoju sektora pomorstva i postizanju strateških ciljeva koji su definisani Strategijom razvoja pomorske privrede, poručio je resorni ministar Filip Radulović.

On je na sastanku sa direktorom Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Harisom Husićem, kazao da se pomorstvo mora snažnjie razvijati na principima održivosti.

„Zadovoljni smo naporima koje novo rukovodstvo ulaže na ostvarivanju zacrtanih ciljeva“, rekao je Radulović.

Husić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, upoznao Radulovića sa projektima koje planiraju da realizuju u narednom periodu.

“U fazi pripreme je nacionalna vježba traganja i spašavanja na moru. Takođe, uskoro krećemo sa projektom koji podrazumijeva sistem za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, odnosno nadogradnja već postojećeg sistema instalacijom senzora na novim lokacijama”, rekao je Husić.

Radulović je poručio da ovaj sektor ima budućnost, te da očekuje njegov snažniji razvoj kroz realizaciju otvorenih i profitabilnih projekata.

