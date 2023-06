Ministarstvo najavljuje regulaciju kriptovaluta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori ne postoji zakonska regulativa za trgovinu kriptovalutama, ali Ministarstvo finansija razmatra mogućnost izrade takvih pravnih akata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su Vijestima kazali i da se ovaj vid trgovine može smatrati nelegalnim pošto ne postoji zakonski okvir za te transakcije.

Kriptovalute su valute digitalnog tipa, izrađene u obliku kompjuterskih kodova koji se oslanjaju na kriptografiju, koja obezbjeđuje anonimnost, bezbjednost prilikom transakcija i kontrolu.

Vijesti su upite o plaćanju kriptovalutama proslijedile na adrese više kompanija koje na svojim sajtovima nude tu opciju za svoje usluge, ali je odgovor prispio samo od jedne firme koja posreduje u prodajama vezova za jahte i drugim nautičkim uslugama većinom za strance.

Vlasnik te kompanije kao naveći problem za trgovinu kriptovalutama u Crnoj Gori navodi loše uređenu legislativu. On je naveo da iako reklamira mogućnost prodaje svojih usluga za kriptovalute, do sada nije obavio ni jednu taksu transakciju.

On je kazao da je problem što ne može da zvanično prijavi prihod od kripto uplate.

“Ukoliko bi nam neko platio za uslugu, recimo desetim dijelom kriptovalute eterijum, mi ne možemo da platimo porez na tu transakciju sve i da hoćemo. To bi automatski značilo da ne poštujemo zakon. Tržište kriptovaluta smatram sigurnim i ne brine me mogućnost prevare iako sam svjestan da ovaj sektor bije loš glas i da taj vid trgovine nije regulisan”, kazao je sagovornik Vijesti.

Jedna od velikih firmi koja na sajtu reklamira mogućnost kupovine nekretnina kriptovalutama, ali i svojih raznih drugih usluga u hotelijerstvu je Dukley Residences.

Iz te kompanije Vijestima su kazali da postoji značajno interesovanje za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori za bitcoin i druge kripto valute.

“Mi smo do sada realizovali nekoliko uspješnih prodaja luksuznih apartmana u okviru kompleksa Dukley Gardens”, kazali su iz te firme.

Vijesti su pitale Ministarstvo finansija i šta je pokazala inspekcijska kontrola koju je ministar tog resora Aleksandar Damjanović naložio Upravi prihoda i carina (UPC), u objektima kluba za igre na sreću Salon Prive u Tivtu gdje se navodno nalazi nelegalni kriptomat.

Iz Ministarstva su samo kazali da očekuju da se u proces uključi i Centralna banka i izvrši kontrole sa aspekta platnog prometa.

Kriptomat je elektronski uređaj sličan običnom bankomatu, pomoću kojeg korisnici mogu da kupuju i prodaju kriptovalute u zamjenu za novac ili neku drugu digitalnu valutu.

Ranije je pravni zastupnik Salona Prive, advokat Ratko Pantović, Vijestima kazao da je tokom kontrole “famozni kriptomat” bio u salonu u Tivtu i da je kontrolisan.

On je podsjetio da je zbog kriptomata vlasnik Salona Prive saslušavan prije godinu dok je tužilaštvo ocijenilo da posjedovanjem tog elektronskog uređaja, nije počinio nijedno krivično djelo.

