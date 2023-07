Ministar Đurović na Durmitorskim razgovorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Serijal programa festivala Wild Beauty Art sa nazivom Durmitorski razgovori nastavlja se sjutra učešćem ministra ekonomskog razvoja i turizma, Gorana Đurovića.

Durmitorski razgovori na platou kod Crnog jezera su pokrenuti sa idejom dijaloga 1-na-1 na teme ekologije, turizma i zaštite životne sredine, koje sa izabranim sagovornicima vodi dugogodišnja direktorka Turističke organizacije (TO) Žabljak i saradnica Nacionalnog parka Durmitor, Vanja Krgović Šarović.

“Radujemo se dijalogu na temu na kulture, ekologije i turizma sa ministrom Đurovićem”, navodi se iz PR službe festivala.

Kao učesnici ovog serijala pozvani su predstavnici Ministarstava zaduženih za ekologiju i turizam, Agencije za zaštitu životne sredine, ugledni profesori i pripadnici civilnog sektora.

Prvi učesnik Durmitorskih razgovora bio je žabljački ekološki aktivista Miloš Lazarević, dok je predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine odbio učešće u programu festivala.

Peti Međunarodni festival Wild Beauty Art održava se od 16. jula do 13. avgusta sa sloganom One for All, All for One, i predstavlja tačku spajanja tri važne grane Crne Gore: kulturu, ekologiju i turizam.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz generalno sponzorstvo kompanije One, dok su realizaciju festivala podržali partneri i prijatelji festivala Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Yamaha i Euro-Unit, Ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore i drugi.

