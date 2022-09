Minimalna penzija da bude 450 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reforme koje će penzionerima poboljšati životni standard uz minimalne penzije od 450 EUR moraju se nastaviti u što kraćem roku, smatraju lideri Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić i Jakov Milatović, i predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije, Momo Joksimović.

Prema riječima lidera Pokreta Evropa sad uz politički uticaj koji će biti formalizovan nakon izbora lakše će se sprovoditi sve započete reforme.

„U drugoj fazi projekta Evropa sad želimo da minimalna penzija bude 450 EUR. To uključuje nastavak kompleksnih reformi i izmjene zakona koje smo počeli kao članovi 42. Vlade“, kazao je Spajić na konferenciji za novinare.

Kako je naveo, penzioneri bi mogli osjetiti najavljeno povećanje faznom implementacijom reformi u roku od 12 mjeseci od preuzimanja vlasti nakon prvih narednih izbora.

„Ispunićemo 100 odsto svega što kažemo, a to podrazumijeva i plan da se nezaposlenost svede na minimum“, saopštio je Spajić.

Milatović je kazao da je razlika između prve i druge faze sprovođenja reformi koje uključuje Evropa sad i činjenica da će nakon izbora imati značajan politički uticaj što će im olakšati sprovođenje.

On je dodao da je stanje u Fondu PIO godinama unazad bio poražavajuće, a da je dolaskom 42. Vlade to prekinuto.

Milatović je rekao i da su visoke penzije u Crnoj Gori imali oni koji su bili najveći krivci za položaj penzionera, a kao primjer naveo je sadašnjeg nelegitimnog ministra vanjskih poslova, Ranka Krivokapića, čija je penzija bila dvije hiljade EUR.

Joksimović je kazao da je zabrinut zbog trenutnog položaja penzionera kojih je blizu 120 hiljada.

On je naveo da su penzioneri obeshrabljeni i zaboravljeni uprkos činjenici da su gradili zemlju i da ih se sjete samo pred izbore.

„Penzioneri neće biti najamnici već krojači sopstvenih sudbina“ kazao je Joksimović i naveo da daje punu podršku najavljenim reformama Evropa sad te da penzioneri jedino vjeruju Spajiću i Milatoviću da mogu realizovati suštinsko poboljšanje socio-ekonomskog položaja penzionera.

