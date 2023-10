Milović: Nova Vlada će se zadužiti preko dvije milijarde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova Vlada će se zadužiti preko dvije milijarde EUR, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

On je na društvenoj mreži X napisao da će najveći dio tog zaduženja biti namjenjen potrošnji i realizaciji “kalkulatora-Evropa sad 2.0”.

“Umjesto da dobijemo održiv ekonomski model razvoja ulazimo u vode takozvane “kazino ekonomije””, rekao je Milović.

