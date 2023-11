Milović: Inflacija poništila rast plata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inflacija u prethodne dvije godine u potpunosti je poništila rast plata, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

„Cijene u periodu od januara do oktobra više su 9,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, napisao je Milović na svom profilu na mreži X.

On je kazao da građani očekuju ozbiljnu reakciju Vlade sa suštinskim mjerama i podrškom za očuvanje standarda.

Iz Monstata je saopšteno da su potrošačke cijene u oktobru, u odnosu na isti mjesec prošle godine, u prosjeku bile više 6,1 odsto.

Prema podacima Monstata, cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru su u odnosu na septembar u prosjeku bile niže 0,3 odsto. To je drugi put u ovoj godini da je zabilježena deflacija, nakon što su u martu u odnosu na februar cijene pale 0,7 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS