Miloš Popović novi stečajni upravnik Vektre Jakić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud imenovao je Miloša Popovića za novog stečajnog upravnika Vektre Jakić.

Portparol tog suda, sudija Vladimir Bulatović, naveo je da je Privredni sud dosadašnju stečajnu upravnicu Brankicu Mosurović razriješio na njen zahtjev.

“Privredni sud je, nakon dobijanja zahtjeva za razrješenje koji je podnijela stečajna upravnica Brankica Mosurović, rješenjem od 28. decembra istu razriješio i za novog stečajnog upravnika imenovao Miloša Popovića iz Podgorice”, naveo je Bulatović u saopštenju.

Privredni sud je stečaj u Vektri Jakić, u vlasništvu biznismena Dragana Brkovića, uveo 26. decembra, na predlog Uprave prihoda i carina.

Za stečajnog upravnika, metodom slučajne dodjele, tada je imenovana Mosurović.

