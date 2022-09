Milionski promet zbog prodaje akcija EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suprotni smjerovi indeksa i milionski promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je država povećala udio u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) 2,8 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 1,4 odsto na 819,56 poena, dok je MONEX neznatno ojačao na 11.425,73 boda.

Promet, realizovan kroz 17 transakcija, iznosio je 16,99 miliona EUR i bio je 42 puta veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije EPCG, koje su na sedmičnom nivou pale 2,5 odsto na 3,51 EUR.

Država je u petak kupila 3,34 miliona akcija EPCG za skoro 15 miliona EUR ili 4,49 EUR po dionici.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović u četvrtak je najavio da država planira da kupi dionice EPCG putem berzanske prodaje.

“Smatram da bi bila šteta za EPCG da se, zbog tokova novca i likvidnosti, otuđe akcije kompanije u kojoj je država vlasnik 88 odsto i da zato postoji potreba da država, ako je to moguće otkupi sa 15 miliona EUR do 28 odsto ponuđene vrijednosti akcija, imajući u vidu da je to mnogo niža cijena od prethodnih prodaja”, rekao je Damjanović.

Na prodaju je bilo ponuđeno deset odsto akcija EPCG, odnosno ukupno 11,81 milion dionica, dok je prodato 28,27 odsto.

Prethodno su propala dva poziva za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, jer se nije javio ni jedan zainteresovani strateški partner.

Značajan udio u sedmičnom prometu imale su i akcije Lovćen banke. Na berzi je u četvrtak prodato 7,5 odsto akcija te banke za 1,74 miliona EUR.

Cijena akcije Lovćen banke iznosila je 550 EUR.

Na Montenegroberzi je ove sedmice trgovano i dionicama Crnogorskog Telekoma, koje su ojačale 7,6 odsto na 1,41 EUR, dok akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema nijesu mijenjale vrijednost i koštale su 92 centa.

Trgovano je i dionicama Hipotekarne banke i Montecarga, koje su u petak koštale 6,8 EUR, odnosno 40 centi.

Ove sedmice je objavljena informacija da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore, prema preliminarnim podacima Monstata, u drugom kvartalu porastao 12,7 odsto na skoro 1,4 milijarde EUR.

BDP je u istom periodu prošle godine bio 1,14 milijardi EUR.

Ostvareni rast je, prema navodima iz izvještaja, najveći zabilježen u Evropi. Prosječan rast ekonomije u zemljama EU iznosio je 4,1 odsto.

Od zemalja regiona, Slovenija je rasla 8,2 odsto, Hrvatska 7,7 odsto, Srbija 3,9 odsto i Sjeverna Makedonija 2,8 odsto.

Iz Monstata su naveli da je BDP Crne Gore u prošloj godini rastao 13 odsto.

