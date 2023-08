Milion EUR za 100 beskamatnih kredita za poljoprivredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskim poljoprivrednicima je od danas dostupno 100 beskamatnih kredita u vrijednosti od milion EUR, saopšteno je na potpisivanju Protokola o saradnji za projekat pod nazivom 100 za poljoprivredu.

Projekat realizuje Investiciono-razvojni fond (IRF) u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji su potpisali izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

„Projekat je usmjeren na pospješivanje poljoprivredne proizvodnje, s ciljem da pokrene poljoprivredne proizvođače u Crnoj Gori na dodatna ulaganja, te da zainteresuje ranjive ciljne grupe, prije svega, žene i mlade u manje razvijenim opštinama na pokretanje ili unapređenje biznisa u oblasti poljoprivrede“, navodi se u saopštenju IRF-a.

Vrijednost projekta je milion EUR, a finansiranje kandidovanih projekata realizovaće se iz sredstava IRF-a, pri čemu je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbijedilo sredstva za subvencionisanje troška kamatne stope prema krajnjim korisnicima u iznosu od 141,53 hiljade EUR.

Radović je kazala da projekat 100 za poljoprivredu podrazumijeva plasman 100 beskamatnih kredita u iznosima od hiljadu do deset hiljada EUR, uz izuzetno stimulativne uslove finansiranja – rok otplate do 60 mjeseci uz subvencionisanje ukupnog troška kamate i grejs periodom do šest mjeseci.

„Naknadu za odobravanje kredita Fond neće zaračunavati, a, takođe, za ove kredite nije neophodna hipoteka, već će se odobravati uz garancije članova domaćinstva koji su uključeni u poljoprivrednu proizvodnju”, saopštila je Radović.

Ona je navela da IRF kao tradicionalno najznačajniji partner crnogorske privrede posvećen ulaganjima u poljoprivredu, te da je projekat 100 za poljoprivredu iniciran sa ciljem pružanja podrške crnogorskim poljoprivrednicima za nabavku obrtnih sredstava kako bi unaprijedili ili osnovali svoja gazdinstva i povećali konkurentnost na tržištu.

Sredstva će se dodjeljivati kroz poseban Program podrške poljoprivredi i ribarstvu za likvidnost individualnih poljoprivrednih proizvođača i mikro preduzeća, a koji se odnose na stočarstvo, pčelarstvo, biljnu proizvodnju, privredne ribare, te nosioce dozvola za akvakulturu, odnosno marikulturu.

Joković je kazao da je uvjeren da će projekat 100 za poljoprivredu imati pozitivan uticaj na poljoprivredni sektor u Crnoj Gori, i da će, u krajnjem, pružiti nove mogućnosti za rast, razvoj i unapređenje održive poljoprivredne proizvodnje.

“S tim ciljem smo i podržali ovaj projekat u vidu subvencioniranih kamatnih stopa, a sve kako bismo unaprijedili konkurentnost i održivost poljoprivrednih gazdinstava, ali i obezbijedili podsticaje za nove investicije i modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava“, naveo je Joković.

Prema njegovim riječima, kroz ovaj projekat našim poljoprivrednicima biće dostupna sredstva kroz posebno povoljne uslove finansiranja kako bi im olakšali pristup podršci za nabavku obrtnih sredstava neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju.

Radović i Joković su kazali da su zadovoljni realizacijom pojekta koji će crnogorskim poljoprivrednim proizvođačima omogućiti lakši pristup novcu kako bi dodatno unaprijedili svoju proizvodnju i svoje proizvode učinili konkuretnijim na tržištu.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti Savjetodavnoj službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, gdje popunjavaju i podnose zahtjev za kreditnu podršku.

Za sve dodatne informacije potencijalni korisnici mogu kontaktirati savjetodavnu službu nadležnog Ministarstva na kontakt telefon 020/482-281, kao i kreditnu službu IRF-a na kontakt telefon: 080/012-012.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS