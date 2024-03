Milić: Poslovni ambijent u Kotoru povoljan koliko je to moguće u trenutnim uslovima

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Poslovni ambijent u Kotoru je povoljan, koliko je to moguće u trenutnim uslovima, ocijenio je osnivač i vlasnik hotelske grupe Casa del Mare i Casa Hospitality Management kompanije, Nikola Milić.

On je u emisiji Život je more na Radio Kotoru kazao da je i pored nepovoljnih kretanja poput inflacije, sive ekonomije i raznih drugih kriza i nestabilnosti na globalnom planu, koje utiču Crnu Goru, poslovni ambijent u Kotoru povoljan onoliko koliko može biti u pomenutim uslovima.

Milić, koji je dobitnik prestižne nagrade Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) za menadžera godine u malim preduzećima za prošlu godinu, kazao je da to priznanje predstavlja jednu od najprestižnijih poslovnih nagrada na nivou Crne Gore i kao takvo afirmiše postignute rezultate, ne samo njega, već čitavog njegovog tima i kompanije.

„Sama činjenica da ovu nagradu dodjeljuje asocijacija uspješnih profesionalaca, lidera, menadžera i preduzetnika, koji kroz svoje znanje, iskustvo i ekspertizu pružaju neospornu podršku poslovnoj zajednici i društvu, predstavlja veliki podstrek i motivaciju da, ne samo nastavimo ovim putem, već da iz godine u godinu podižemo standarde i budemo sve bolji“, rekao je Milić.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić i predsjednik AMM Budimir Raičković svojevremeno su potpisali Protokol o saradnji koji, između ostalog, ima za cilj kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta na području kotorske opštine, kao i boljih servisa za privredu i građane.

Na pitanje kakvo je njegovo iskustvo sa poslovnim ambijentom u Kotoru, Milić je odgovorio da je potpisivanje Protokola i te kako važan korak u pozicioniranju Kotora na mapi najboljih turističkih destinacija, ali i na mapi poslovnog svijeta, tačnije u poboljšanju tih pozicija, jer su dosadašnji kontinuirani rad Opštine Kotor, Vlade, resornih ministarstava, Privredne komore i ostalih institucija, kao i napori koje ulažu, i te kako posvećeni razvoju i jačanju privredne ponude sa pozitivnim rezultatima.

„Vjerujem da preduzete aktivnosti, poput Protokola o saradnji, kao i projekti planirani njime, obećavaju stabilnije okruženje i predvidivije uslove poslovanja. Ovakve izazove možemo prevazici samo ako težimo zajedničkom cilju na konstruktivan način“, poručio je Milić.

Na pitanje što očekuje od sezone ove godine, Milić je odgovorio da je pred Crnom Gorom jedna uspješna ljetnja turistička sezona, s porastom broja turista u odnosu na prethodne godine.

„Iz naše perspektive, unutar grupacije, mogu reći da iz godine u godinu ostvarujemo sve pozitivnije rezultate, pa čak u pojedinim segmentima i izlazimo iz okvira predviđenih budžeta, koji definišu naše planove u ovoj i narednim godinama. U svim našim hotelima imamo standardno dobru posjećenost tokom sezone, a tako i u Bocasi i Limonetu, restoranima i plažnim barovima, koji se na primorju ističu po svojoj ponudi i jedinstvenom konceptu“, rekao je Milić.

Kao i do sada, kako je dodao, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, odnosno tržište Zapadne Evrope, kao i Amerike, procentualno dominiraju među njihovim gostima, uz naravno region, dok se polako naziru i istočnoevropske zemlje, kao i još neke za koje predviđaju da će se tek pozicionirati na skali čestih turista u Crnoj Gori.

„S fokusom na primorje, al i šireći se ka sjeveru, Crna Gora je i te kako poželjna turistička destinacija, neizostavna na svakoj mapi atraktivnih turističkih destinacija. Vjerujem da je cilj svih nas da kao takva bude dostupna i atraktivna za turiste svih 365 dana u godini“, saopštio je Milić.

Komentarišući zapošljavanje strane radne snage u crnogorskom turizmu, iz regiona, Filipina i Indonezija, Milić je naveo da uspješnost i kvalitet sezone umnogome zavisi od kvaliteta usluge koja se pruža.

„Nedostatak radne snage i kadra ključan je problem naše turističke privrede, te gotovo nepostojanje jasne strategije po pitanju obrazovanja kadra za poslove u turizmu. Svake godine taj problem je sve izraženiji u našem poslovanju i napredak po tom pitanju nije dovoljno vidljiv“, dodao je Milić.

Prema njegovim riječima, migracija radne snage ide u korist zemalja koje imaju stabilniju i jaču ekonomiju, a samim tim i bolji standard, te je angažman strane radne snage iz dalekih zemalja nižih standarda, korak koji većina poslodavca preuzima upravo kako bi se premostila nadolazeća sezona.

„U našem slučaju takav korak još nijesmo preduzeli, jer smo imali sreće da angažujemo kvalitentu radnu snagu zahvaljujući stimulativnim i dobrim uslovima. Nadam se da će situacija po tom pitanju u našem slučaju ostati ista, jer sam čvrstog uvjerenja da originalno i nezaboravno iskustvo i jedinstven doživljaj Crne Gore gostu mogu pružiti naši ljudi i naše lokalno stanovništo, kao i ljudi iz regiona“, smatra Milić.

On je podsjetio da ove godine obilježavaju 15 godina od osnivanja grupacije i da iza sebe imaju pet boutique hotela, kao i Bocasa i Limoneto restorane u Bokokotorskom zalivu.

„Tokom ove godine, planirano je otvaranje hotela Wulfenia na sjeveru Crne Gore, prvog hotela pod rukovodstvom Casa Hospitality Managementa, naše ‘white label’ kompanije koja radi sve faze hotelskih projekata i njihovo upravljanje“, rekao je Milić.

Njihove ambicije idu i van granica Crne Gore, te su u planu i projekti na hrvatskoj obali, kao i u Albaniji.

