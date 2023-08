Milatović: Zauzeću se da Institut opstane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je danas sa direktorom Instituta “Simo Milošević” i poručio da će se zauzeti da taj čuveni zdravstveni centar opstane i povrati svoju staru slavu.

“Zauzeću se da ovaj čuveni zdravstveni centar opstane i povrati svoju staru slavu, te opet postane stub razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori”, napisao je Milatović na svom profilu na mreži X.

On je, u obraćanju zaposlenim radnicima Instituta u Igalu, kazao da će uskoro sa svojim saradnicima posjetiti Institut, a već naredne sedmice sa predsjednikom Srbije razgovarati o dugu.

“Upravo sam razgovarao sa direktorom Savom Marićem. Znam da ste u teškim materijalnim uslovima, da mjesecima ne primate plate, da mnogi od vas razmišljaju da napuste Institut”, rekao je Milatović.

On je naveo da kao predsjednik svih građana Crne Gore, brine i želi da pomogne da dostojno žive, redovno primaju plate, a da kompanije u vlasništvu države rade i ne idu u stečaj da bi se prodavale u bescijenje, a trud generacija bivao obesmišljen, kakva je često bila praksa u prethodnih 30 godina.

“Institut ima budućnost”, poručio je Milatović.

