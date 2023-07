Milatović: Šavnik ima ogroman turistički potencijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Šavnik ima ogroman turistički potencijal i pogodan je investicioni prostor za značajan razvoj etno, avanturističkog i zdravstvenog turizma, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„Šavnik sa okolnim planinama, tri rijeke i kanjonima, bogatim biodiverzitetom i netaknutom prirodom, ima ogroman turistički potencijal. Zdrava životna sredina, domaći i organski poljoprivredni proizvodi, čista voda, ljubazni i plemeniti domaćini, pogodan su investicioni prostor za značajan razvoj etno, avanturističkog i zdravstvenog turizma“, naveo je Milatović, čestitajući Dan opštine Šavnik.

On je dodao da vjeruje da stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta, ekološkim i održivim investicijama, ulaganjem u obrazovanje, jačanjem sela i poljoprivredne proizvodnje, ulaganjem u putnu i vodovodnu infrastrukturu, i razvojem i diversifikacijom turističke ponude, opštini Šavnik predstoji ekonomski i socijalni napredak.

„Na taj način bi se otvorila nova radna mjesta, spriječio odlazak mladih ljudi i omogućilo zapošljavanje lokalnog stanovništva. Upravo je to naš konačni cilj – da doprinesemo podizanju standarda i kvaliteta života stanovništva u našoj zemlji“, poručio je Milatović.

On je kazao i da je zajednički, vizijom, znanjem i radom, ova generacija dužna da ostavi narednim bolje društvo – društvo mira, blagostanja i jednakih šansi za sve.

„U to ime, još jednom vam čestitam Dan opštine Šavnik”, rekao je Milatović.

On je čestitku uputio građanima Šavnika, predsjedniku opštine Jugoslavu Jakiću, predsjednici Skupštine opštine Nadeždi Kotlici i odbornicima u lokalnom parlamentu.

