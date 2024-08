Milatović: Pravilnom valorizacijom do ekonomskog prosperiteta

Podgorca, (MINA-BUSINESS) – Pravilnom valorizacijom prirodnih potencijala Gusinja stvoriće se uslovi za njegov dalji ekonomski i društveni prosperitet, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, povodom Dana opštine.

„Ogromni prirodni potencijali poput Prokletija i živopisne doline Grebaje, kao i bogatih vodenih tokova rijeka Vruje i Grnčara, pružaju nebrojene mogućnosti za razvoj turizma, poljoprivrede i energetike“, naveo je Milatović u čestitki.

On je dodao da je jasno da razvojne šanse tog kraja u prethodnom periodu nijesu iskorišćene na adekvatan način, zbog čega su neophodna trenutna ulaganja u infrastrukturu, što mora biti prioritet državnih vlasti u periodu pred nama.

„Otvaranje novih radnih mjesta, intenziviranje investicione i privredne aktivnosti, uz saradnju sa brojnom dijasporom iz ovog kraja, stvoriće uslove da mladi ne odlaze, već da aktivno sudjeluju i doprinose sveukupnom razvoju Gusinja i crnogorskog sjevera“, rekao je Milatović.

On je kazao da je Gusinje jedan od najboljih primjera poštovanja tradicije i čuvanja običaja svih zajednica koje u njemu žive.

“Gusinjski kraj – nadaleko prepoznat po gostoprimstvu vrijednih domaćica i domaćina, kao mjesto u kojem se s pažnjom čuvaju temeljne vrijednosti multikonfesionalnog i multietničkog sklada, služi na ponos našem društvu“, poručio je Milatović.

On je čestitke povodom Dana opštine uputio predsjedniku te lokalne samouprave Sanelu Baliću, predsjedniku Skupštine opštine Bujaru Hasangjekaju, odbornicama i odbornicima i svim stanovnicima Gusinja.

