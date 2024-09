Milatović pozvao poslanike da ne podrže zakone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, pozvao je poslanike da ne podrže zakone kojima se uvode, kako je kazao, novi nameti, povećavaju porez na dodatu vrijednost (PDV) i akcize i time direktno povećavaju cijene i pogoršava kupovna moć građana.

“Još jednom pozivam poslanice i poslanike da budu odgovorni i ne podrže zakone kojima se uvode novi nameti, povećavaju PDV i akcize”, napisao je Miltović na svom profilu na mreži X.

On je naveo da u trenutku kada su građani već pod teretom rekordne inflacije, ovi zakoni dodatno prijete da uruše životni standard.

“Dok se naša privreda suočava sa lošom turističkom sezonom, novi porezi dodatno smanjuju konkurentnost turističkog sektora i ugrožavaju domaće proizvođače vina”, rekao je Milatović.

Takođe, on je apelovao da se još jednom razmotre negativne posljedice izglasavanja zakona koji direktno ugrožava Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), oduzima stotine miliona EUR od plata radnika i preusmjerava ih prema krupnom kapitalu.

“Ove mjere urušavaju povjerenje u penzioni sistem i ugrožavaju budućnost onih koji su cijeli svoj radni vijek posvetili ovoj zemlji. Poslanice i poslanici, budite na strani građana”, poručio je Milatović.

