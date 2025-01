Milatović: Po uzoru na Češku možemo izgraditi stabilnu ekonomsku osnovu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, oslanjajući se na iskustva i modele Češke, može snažnije iskoristiti domaće resurse, ljude i znanje, i izgraditi stabilnu ekonomsku osnovu za buduće generacije, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović i predsjednik Češke Peter Pavel otvorili su biznis forum privrednika dvije države u Podgorici.

Milatović je kazao da je posjeta Pavela dobra prilika da se fokus stavi na produbljivanje ekonomskih odnosa Crne Gore i Češke koji su, kako smatra, ispod zajedničkog potencijala.

On je u govoru istakao savremene ekonomske uspjehe Češke, navodeći da su, uprkos teškoj ekonomskoj tranziciji 90-tih godina, očuvani snažni državni brendovi, a istovremeno je izgrađena moderna IT infrastruktura i uspješna digitalna ekonomija.

„Zato se Češka posljednjih decenija može pohvaliti odličnim ekonomskim razvojem, koji je rezultirao sustizanjem razvijenih zemalja OECD-a“, rekao je Milatović.

On je dodao da je najnovijom ekonomskom strategijom Vlade Češke planirano da do 2040. godine zemlja uđe u prvih deset članica EU po visini bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.

„Ta vizija, osnažena konkretnim rezultatima i vidljivim napretkom inspiriše i Crnu Goru da uloži dodatne napore u reforme i ubrza približavanje evropskom prosjeku. Za to je neophodno da, kao i Češka, izdvajamo više sredstava u unaprjeđenje infrastrukture, u obrazovanje i nauku”, kazao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora, oslanjajući se na iskustva i modele Češke, može snažnije iskoristiti domaće resurse, ljude i znanje, i izgraditi stabilnu ekonomsku osnovu za buduće generacije.

Prema riječima Milatovića, neophodno je da se saradnja intenzivira, da veći broj čeških investitora pronađe svoj interes u Crnoj Gori i da se zajednički radi na uspostavljanju boljih ekonomskih odnosa, na benefit građana dvije države.

„Jednom rečenicom, ali i kao snažna politička poruka: treba nam više Češke u Crnoj Gori!“, kazao je Milatović.

On je rekao da vjeruje da privrednici iz obje zemlje mogu konkretnim projektima doći do ovog cilja.

