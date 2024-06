Milatović: Penzioni sistem stub socijalne sigurnosti društva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioni sistem je više od ekonomske kategorije i stub je socijalne sigurnosti društva, dok je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) obećanje intergeneracijske solidarnosti, ali i međugeneracijskog povjerenja, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Osiguravanje stabilnosti penzionog sistema znači pružanje podrške onima koji su izgradili našu zemlju, omogućavajući im da uživaju u plovodima njihovog rada”, rekao je Milatović na otvaranju panela o budućnosti penzionog sistema u Crnoj Gori, koji je okupio je regionalne eksperte iz oblasti javnih finansija.

On je poručio da Fond PIO nije samo “protočni bojler”, kako se često revitalizuje njegova uloga.

“On je stub naše socijalne države, kako je naš Ustav i definiše. Fond PIO je obećanje intergeneracijske solidarnosti, ali i međugeneracijskog povjerenje, a to povjerenje nema pravo niko da izigra“, naveo je Milatović.

On je dodao da su česte izmjene Zakona o PIO i nedavne promjene minimalnih penzija otvorile pitanje pravednosti trenutnih obračuna penzija.

“Moramo biti oprezni i odbaciti iskušenja ekonomskog populizma i kratkoročnih benefita. Treba da se fokusiramo na dugoročna i održiva rješenja, koja će osigurati stabilnost i prosperitet za sve građane”, smatra Milatović.

On je dodao da nema sumnje da je crnogorskoj ekonomiji bila ptorebna reforma Evropa sad 1.

Ovo je drugi panel Razgovor sa predsjednikom, nakon otvorene diskusije na temu Evropska perspektiva Crne Gore, sa rektorkom Koledža Evrope, Federikom Mogerini.

Razgovor sa predsjednikom, format koji uključuje diskusije o temama koje su važne za crnogorsku javnost, prilika su da se građanima, kroz dijalog i razmjenu mišljenja eminentnih stručnjaka iz tematskih oblasti, bliže predstave perspektive i otvori diskusija o temama od značaja za budućnost društva.

