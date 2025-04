Milatović: Nema dugoročnog i održivog razvoja bez domaće privrede i investitora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uloga domaćih privrednika mora biti bolje prepoznata i podržana, jer nema dugoročnog i održivog razvoja bez domaće privede i investitora, saopštio je cnorgorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na svečanoj dodjeli nagrada najboljim privrednicima Crne Gore za prethodnu godinu, u organizaciji Privredne komore (PKCG), naveo da će u apsolutnim iznosima, crnogorska ekonomija u ovoj godini dostići nivo od osam milijardi EUR, dodajući da njen rast treba da razumijemo kao rast privrede.

„To je rast koji stvarate vi – privrednici, koji svakodnevno ulažete znanje, trud i kapital u razvoj ove zemlje. Zato, posebno želim da naglasim ono što se često zaboravlja – nema dugoročnog i održivog razvoja bez domaće privede i domaćih investitora. Ne možete naći primjer razvijene države u svijetu koja je ostvarila ekonomski rast oslanjajući se isključivo na strane investicije”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, snaga domaćih privrednika je u njihovoj trajnoj vezanosti za ovu zemlju, za njenu budućnost i ljude. Zbog toga njihova uloga mora biti bolje prepoznata i podržana.

Milatović je kazao da je slika crnogorske ekonomije izazovna i dodao da je uvjeren da Crna Gora ima ljude, znanje i resurse da odgovori na sve zadatke pred nama.

“Saradnja između države i privrede, dijalog, međusobno razumijevanje i partnerstvo, to je put naprijed. Zato koristim ovu priliku da čestitam svim nagrađenim privrednicima. Vaš uspjeh je inspiracija i potvrda da se i u izazovnim okolnostima može napredovati. Crna Gora računa na vas – kao stub razvoja, ali i kao partnere u kreiranju jedne modernije, konkurentnije i pravednije ekonomije”, rekao je Milatović.

On je istakao da je ovo prilika da odamo priznanje onima koji svojim radom, inovativnošću i posvećenošću doprinose jačanju crnogorske ekonomije i predstavljaju stub razvoja društva.

Milatović je naveo da kao ekonomista i kao bivši ministar ekonomskog razvoja uvijek u okviru ovog događaja daje osvrt na ekonomsku situaciju u zemlji.

„Sumirajući ekonomske rezultate u godini za nama, možemo reći da je ona bila izazovna. Nakon prosječnog rasta od više od šest odsto u periodu 2022-2023, u prošloj godini je ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od tri odsto, što je ispod očekivanja“, poručio je Milatović.

On je ukazao na tri glavna razloga koja su uslovila usporavanje ekonomskog rasta.

„Pod jedan – istrošen je model rasta koji se bazira na ekspanziji finalne tražnje. Naime, da se zaključiti da je program Evropa sad 1 imao značajne pozitivne efekte na ekonomski rast, za razliku od programa Evropa sad 2. Najvidljiviji efekti jednog i drugog programa zapravo mogu se vidjeti kroz uporedbu kvartalnog ekonomskog rasta koji je u drugom kvartalu 2022. godine, kada je došlo do pune implementacije programa Evropa sad 1, bio 13 odsto, za razliku od svega 2,9 odsto koliko je iznosio kvartalni rast u četvrtom kvartalu prošle godine, nakon implementacije programa Evropa sad 2”, kazao je Milatović.

Crnoj Gori je, kako smatra, potreban novi – održivi model ekonomskog rasta baziran na znanju, inovacijama i značajnijoj industrijskoj proizvodnji.

Kao drugi razlog, Milatović je naveo turizam, kao vodeću privrednu granu u našoj zemlji, koji je u prošloj godini zabilježio pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu 3,1 odsto.

„Posebno zabrinjava činjenica da je pad zabilježen u trećem kvartalu, kada inače ostvarujemo najveći promet. Na to sam blagovremeno ukazivao, posebno ističući potrebu za redefinisanjem poreskih politika i unapređenjem ukupnog imidža destinacije. I danas, ovdje, upućujem isti apel– sezona je pred vratima, vrijeme je za hitno djelovanje“, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je u prošloj godini takođe zabilježena i manja pokrivenost uvoza izvozom, što je treći razlog usporavanja ekonomskog rasta.

“Pokrivenost uvoza izvozom pala je na svega 15,1 odsto, sa 17,7 odsto u 2023. Ovo je, bez dileme, jedan od ključnih problema naše ekonomije i ograničavajući faktor rasta. Moramo jačati domaću proizvodnju. Ovo prije svega moramo raditi kroz drugačiji odnos prema ključnim privrednim granama koje su međunarodno konkurentne poput vinogradarstva, energetike ali i poljoprivrede, gdje je potreban značajnije veći budžet”, ocijenio je Milatović.

On je pozdravio odluku o kreiranju Kreditno-garantnog fonda.

“Nadam se da će ta institucija, veoma važna, posebno za našu mikro i malu privredu što prije biti stavljena na noge”, zaključio je Milatović.

