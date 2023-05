Milatović: Kina je nezaobilazni partner

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović saopštio je da je siguran da će se odnosi Kine i Crne Gore u narednom periodu poboljšati, kako na ekonomskom, tako i na sveukupnom društvenom planu.

Milatović je, u intervjuu za China Media Group, kazao da je Kina nezaobilazni globalni partner, te da bi se rado odazvao pozivu da zvanično posjeti Peking.

Milatović je rekao da su dosadašnji odnosi Kine i Crne Gore bili prijateljski, te da će to tako i ostati za vrijeme njegovog mandata, prenosi portal RTCG.

„Mislim da su odnosi prijateljski. Kina je naš trgovinski partner, Kina je jedna velika zemlja sa kojom Crna Gora ima dobre diplomatske odnose i ja sam i ubijeđen da će to tako i ostati. Sasvim sigurno da postoji način da se dodatno unaprijede i ekonomski odnosi i da se dodatno unaprijedi i trgovinska razmjena”, kazao je Milatović.

On je naveo da je sa pozicije predsjednika Crne Gore rekao da će staviti akcenat na ekonomsku diplomatiju.

“Mislim da u tom smislu unaprijeđenje odnosa između Kine i Crne Gore ima potencijal“, kazao je Milatović za CMG.

Komentarišući ideju Zajednice zajedničke budućnosti, Milatović je kazao da je evidentan razvoj Kine, upravo u posljednjih deset godina i njena sve bitnija uloga u međunarodnom razvoju.

„Moram da kažem da je nesporna razvojna uloga Kine i ta dinamika u okviru koje je Kina u posljednjih 50 godina uspjela da unaprijedi životni standard svog stanovništva i to je jedna velika lekcija mnogim zemljama u razvoju u kontekstu nekih politika koje treba primjenjivati. Mislim da je zaista Kina u tom smislu dobila pažnju cjelokupne međunarodne i naučne i laičke javnosti u kontekstu svog razvoja. Od jedne relativno siromašne zemlje, kakva je Kina bila nakon Drugog svjetskog rata, do trenutno zemlje u razvoju koja već ima jednu značajnu ulogu i u mnogim djelovima međunarodne ekonomije i u mnogim oblastima koje jesu, u naučnom i tehnološkom smislu, u jednoj fazi nevjerovatnog napretka“, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Kina je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Evropske unije, pa smatra da će i Crna Gora, kako bude bliže EU, biti sigurnija i za kineske investitore.

„Mislim da je Kina jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Evropske unije. Moje stanovište kao predsjednika Crne Gore u narednom periodu će upravo biti takvo. Smatram da postoji dodatni prostor za unapređenje ekonomskih odnosa, kulturne saradnje, kao i studentske saradnje. Radujem se mom doprinosu kada je u pitanju unapređenje cjelokupnih društvenih odnosa Crne Gore i Kine“, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS