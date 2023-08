Milan Lekić razriješen dužnosti

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Rudnika uglja Pljevlja razriješio je dužnosti izvršnog direktora Milana Lekića i za vršioca dužnosti direktora imenovao Alena Petra Štulića.

Odbor direktora tog preduzeća je saopštio da je postupio isključivo po zakonu i naredbi Inspekcije rada i prethodne peticije, molbe, pritisci i zloupotrebe institucija nijesu mogle imati apsolutno nikakvu ulogu u donošenju odluke niti su bilo koji pojedinac, grupa ili institucija mogl uticati na zakonitost rada ovog organa.

“Nakon što je Inspekcija rada utvrdila da je Lekić nezakonito imenovan na funkciju izvršnog direktora Rudnika uglja i naredila Odboru direktora da otkloni nepravilnosti i nezakonitosti, na ovom organu je isključivi posao postupanja po zakonu. U suprotnom, Odbor bi ušao u zonu krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i doveo u pitanje funkcionisanje kompanije, oglušujući se o naredbu nadležnog organa i održavajući u pravnom sistemu nezakonitu odluku i nezakoniti ugovor, a shodno tome i nezakonitog zastupnika kompanije”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora je jednoglasno donio odluku o razrješenju Lekića sa funkcije izvršnog direktora Rudnika. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

“Izvršni direktor Rudnika uglja ne može se birati peticijama, skupovima, pritiscima, molbama, obredima, već isključivo u skladu sa zakonima države Crne Gore”, rekli su iz Rudnika uglja.

Za vršioca dužnosti do izbora izvršnog direktora a najduže 60 dana imenovan je Alen Petra Štulić, zaposlen u toj kompaniji. Odbor direktora će u zakonskom roku pokrenuti postupak javnog konkursa za izbor izvršnog direktora kompanije.

“Na javnom konkursu moćiće da se prijavi svaki građanin koji ispunjava uslove da bude izvršni direktor pune četiri godine, na koji period se bira u skladu za Zakonom o privrednim društvima”, dodaje se u saopštenju.

Odbor direktora se obratio rudarima koje je, kako su kazali, dobronamjerno savjetovao da uprkos pokušajima stvaranja tenzija u cilju očuvanja pojedinca suprotno zakonima ove države, rade svoj posao savjesno i predano u interesu kompanije i da nikako ne posežu za bilo kakvim zabranjenim djelovanjima čime bi izložili sebe radno-pravnoj ili drugoj sankciji, niti da radno vrijeme koristite za političko djelovanje u interesu pojedinaca.

U obraćanju vladici Mileševske eparhije Atanasiju, Odbor direktora je naveo da beskrajno cijene vjerske organizacije i vjerske velikodostojnike, a to su pokazali nesebičnom podrškom u ktitorskim poduhvatima na teritoriji Eparhije.

“Odbor direktora Rudnika odobrio je svojim odlukama više od 150 hiljada EUR za prethodne tri godine, a tako će biti i ubuduće. Cijenimo i uvažavamo vašu zabrinutost kao duhovnog pastira pravoslavnog naroda u Pljevljima, ali smo Vas dužni obavijestiti da ovaj organ postupa isključivo po zakonu i da ne smijemo na bilo koji način ugroziti funkcionisanje najznačajnije Crnogorske kompanije, bilo kojim nezakonitim postupanjem. Znamo, Vaše Preosveštenstvo, da ni Vi, kao ni sveštenstvo i monaštvo ne bi željeli da bilo koji vjernik postupa suprotno zakonima i da čini krivična djela”, navodi se u saopštenju.

Odbor direktora je kazao da vjeruje da su svi vjernici jednaki, bez obzira na političku i drugu pripadnost, pa shodno tim postulatima i zakonima države u kojoj rade tako i postupaju i tako će i postupati.

“Ni naša, ni bilo čija funkcija nije vječna. Mi smo prolazni, ali smo dužni da dok smo angažovani radimo zakonito, predano i savjesno”, dodaje se u saopštenju.

U obraćanju građanima Pljevalja, navodi se da je od funkcija mnogo važnije očuvanje Rudnika uglja, razvoja kompanije kao stuba energetskog sistema države.

“Budite sigurni da će Odbor direktora koji upravlja kompanijom donijeti najbolje odluke u intersu države Crne Gore, Pljevalja, energetskog sistema i Rudnika uglja. U toj namjeri vas srdačno pozdravljamo rudarskim pozdravom Srećno”, navodi se u saopštenju Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS