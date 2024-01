Mijušković reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Aleksandar Mijušković, reizabran je na tu funkciju na danas održanoj konstitutivnoj sjednici.

On je, reizborom na funkciju, kazao da je zahvalan na ukazanom povjerenju i osvrnuo se na protekli period poslovanja kompanije kojeg karakterišu izuzetni rezultati.

„Čini mi čast i zadovoljstvo, ali i obavezu da nastavim sa svojim timom tamo gdje smo stali, ostvarujući ciljeve kompanije. Upravljati kompanijom koja se ističe izvrsnošću, inovativnošću i impresivnim rezultatima za mene je dodatni impuls da nastavimo istom putanjom“, rekao je Mijušković.

On je dodao da se uspjeh kompanije temelji na angažovanju zaposlenih koji doprinose kontinuiranom napretku i postizanju visokih standarda.

„Ovaj niz uspjeha čini je liderom u energetskom sektoru i na to sam veoma ponosan“, naveo je Mijušković.

Na vanrednoj Skupštini akcionara CGES-a, koja je danas održana u Podgorici, razriješeni su, a potom imenovani članovi Odbora direktora te energetske kompanije.

Pored Mijuškovića (CGES), Jelene Matejić (EMS), Đakoma Doninija i Guida Guide (Terna – Rete Elettrica Nazionale), koji su reizabrani članovi, Odbor direktora CGES-a će predstavljati i inženjer rudarstva Slavoljub Todorović, diplomirani ekonomista Vučko Fatić i diplomirani menadžer Violeta Vuljaj.

Mijušković je diplomirani inženjer elektrotehnike, sa dvadesetdevetogodišnjim radnim iskustvom u oblasti energetike. Od juna 2021. godine obavlja funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a i to u više mandata, sa kraćim prekidom, sve do danas.

Prethodno je radio u Kancelariji za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO), koja vrši alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta između operatora prenosnih sistema jugoistočne Evrope, koji su i osnivači kompanije. U periodu od 2014-2019. godine bio je izvršni direktor SEE CAO, a kao nastavak značajne uloge u formiranju te uspješne regionalne kompanije, pokrivao je brojne pozicije, od predsjedavajućeg projektnog tima do izvršnog direktora Projektne kompanije zadužene za osnivanje Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi u periodu od 2012-2014. godine.

Od 1995-2009. godine radio je u Nacionalnom dispečerskom centru (EPCG), na brojnim poslovima, od operativnog dispečera do glavnog inženjera za analitiku, energetske obračune i prognoze, gdje stiče bogato iskustvo u upravljanju elektroprenosnim sistemom.

U periodu od 2009. do 2012. godine bio je na poziciji direktora Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje.

Član je Skupštine ENTSO-E i Skupštine Med-TSO.

Mijušković je bio član radne grupe operatora prenosnih sistema električne energije jugoistočne Evrope (SEETSO TF), član Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), Komiteta za tržište i ENTSO-E regionalne grupe za jugoističnu Evropu, kao i član Evropskog udruženja elektroenergetske industrije radne grupe za jugoistočnu Evropu (EUROELECTRIC).

Mijušković je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovoračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema Terna.

Kao član crnogorske delegacije učestvovao je na sastancima plenarnog podkomiteta i sektorskim sastancima unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Crne Gore o transportnoj, energetskoj, ekološkoj i regionalnoj politici.

Učesnik je svih atinskih foruma od 2003. godine.

U dosadašnjoj karijeri, ostvario je uspješnu saradnju sa operatorima prenosnih sistema, energetskim kompanijama, Sekretarijatom energetske zajednice, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

Partner je Instituta za energetiku za jugoistočnu Evropu (IENE) iz Atine.

Osim toga, bio je izlagač po pozivu na brojnim konferencijama i seminarima širom Evrope.

Usavršavao se u inostranstvu, i to na programu Operational Staff Training Program – Red Electrica u Španiji u junu 2003. godine, Market Facilitation Group, SEETEC u Ljubljani u aprilu 2004, SeminarElectricity Market u Norveškoj u oktobru 2007. i Managing your business, managing yourself, JVI u Beču u oktobru 2008.godine.

Govori engleski.

