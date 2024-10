MERS: Mjesnoj zajednici Dapsiće u Beranama 36 hiljada EUR za putnu infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) potpisalo je ugovor sa Opštininom Berane, kojim je predviđena donacija od 36,63 hiljade EUR za izgradnju putne infrastrukture u Mjesnoj zajednici (MZ) Dapsiće.

Iz Ministarstva su objasnili da su sredstva obezbijeđena iz budžeta, putem posebnog programa, a da je cilj donacije razvoj neophodne infrastrukture u Dapsićima, mjestu pretežno usmjerenom na poljoprivrednu djelatnost.

„Razvoj sjevernog dijela Crne Gore kroz održive projekte, poput poboljšanja putne mreže, jedan je od ključnih koraka ka jačanju poljoprivredne proizvodnje“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da kvalitetna putna infrastruktura doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, što pomaže očuvanju životne sredine, posebno čistog vazduha, koji je od vitalnog značaja za zdravlje stanovništva.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić, kazao je da će slični projekti u budućnosti biti još brojniji.

“Razvoj sjevera može se postići samo konkretnim mjerama, radom i prepoznavanjem prioriteta lokalnih zajednica. Ovaj projekat je primjer manjih, ali izuzetno efikasnih mjera pomoći lokalnim sredinama, i moje opredjeljenje je da, zavisno od budžeta za narednu godinu, posebnu pažnju usmjerimo na opštine na sjeveru, pružajući im finansijsku podršku za realizaciju prioritetnih projekata”, naveo je Ćulafić.

Ova inicijativa je samo jedan korak u većem planu održivog razvoja sjevernog regiona, usmjerenog ka poboljšanju uslova za život i rad lokalnog stanovništva.

