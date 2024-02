MER po pitanju radne nedjelje sprovodi odluke Socijalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja, prema riječima resornog ministra Nika Gjelosjaha, aktivnosti po pitanju radne nedjelje sprovodi na osnovu odluke Socijalnog savjeta.

Gjeloshaj je reagovao na tvrdnje Unije slobodnih sindikata (USSCG) da je resor kojim rukovidi bez prethodne konsulatacije sa socijalnim partnerima, Sekretarijatu za zakonodavstvo uputio izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima se predlaže uvođenje radne nedjelje tokom sezone.

“Pojedine kolege iz USSCG su vjerovatno na konsultacijama kod jedne opozicione partije, a u vezi politički motivisanog štrajka u prosvjeti, čime se direktno ugrožavaju naša djeca, pa ne prate ni sjednice Socijalnog savjeta. Kako ne bih remetio ovu politički motivisanu igranku, samo ću podsjetiti da Ministarstvo ekonomskog razvoja, a kada je u pitanju radna nedelja, sprovodi aktivnosti na osnovu odluke Socijalnog savjeta, gdje i sami imaju svog predstavnika”, naveo je Gjeloshaj u reagovanju.

Prema njegovim riječima, kako se sa sindikalnog prešlo na politički teren, “moguće da su se pojedini malo i pretrčali, pa se tako i zanijeli u svojim izjavama”.

Gjeloshaj je uz reagovanje dostavio i pomenuti dopis Socijalnog savjeta na upoznavanje.

“Do tada, budite sigurni, ostajemo dosljedni našem poslu da u sistemskom i zakonitom pristupu učinimo napore koji vode boljem sjutra za naše građane. Baš ovako kako se upravo isplaćuju i posljednje uvećane penzije za 74 hiljade naših penzionera i odlučno – do ispunjavanja svih obećanja kojima vraćamo dostojanstvo svim građanima”, zaključio je Gjeloshaj.

