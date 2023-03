Memorandum o saradnji do sada potpisalo 16 institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori od ove do 2027. godine, potpisalo je 16 institucija, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Program razvoja, kojeg je u julu prošle godine usvojio Savjet za finansijsku stabilnost, predstavlja strateški dokument usmjeren ka podizanju nivoa finansijske pismenosti crnogorskog stanovništva i daje smjernice za realizaciju konkretnih aktivnosti na planu finansijske edukacije.

„U cilju osiguranja efikasne platforme za umrežavanje napora, razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti na planu unapređenja finansijske pismenosti, CBCG je inicirala potpisivanje tog memoranduma“, navodi se u saopštenju.

Ostale strane potpisnice su ministarstva finansija i prosvjete, Komisija za tržište kapitala, Agencija za nadzor osiguranja, Udruženje banaka, Privredna komora, Fond za zaštitu depozita, Montenegroberza, Centralno klirinško depozitarno društvo, Elektrotehnički i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Fakultet za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, fakulteti za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica i Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.

CBCG, kao koordinator implementacije Programa, poziva sve zainteresovane strane -institucije državne i lokalne uprave, finansijske institucije, akademsku zajednicu, privatni sektor, kao i nevladine i druge organizacije, da pristupe Memorandumu i postanu dio tima koji djeluje u korist finansijske pismenosti crnogorskih građana.

