Medojević: Počele igre oko ugradnje u auto-put

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava da će gradnja druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice koštati 588 miliona EUR otvara pitanje procjene troškova, ali i rizika od ugradnje, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

„Vlada planira da za dionicu dugačku 23,4 kilometra, sa 3,99 kilometara tunela i 4,56 kilometara mostova, potroši 588 miliona EUR, ili 25,13 miliona po kilometru. To je skoro kao za najzahtjevniju dionicu auto-puta od Smokovca do Mateševa, gdje su ukupni troškovi izgradnje i ugradnje (korupcije) koštali 26 miliona po kilometru“, naveo je Medojević u saopštenju.

On je podsjetio da je dionica od Smokovca do Mateševa dugačka 41,5 kilometara, da ima 20 mostova na glavnoj trasi, devet mostova sa rampama na petljama, 16 dvocijevnih tunela, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra potpornih zidova i četiri petlje.

„Cijena te dionice je ista kao za mnogo manje zahtjevniju od Mateševa do Andrijevice. Nešto nije u redu. Uobičajana logika i matematika ukazuju na veliki rizik od ugradnje premijera Milojka Spajića i njegovih hajduka“, upozorio je Medojević.

On je rekao da je u posljednjoj studiji opravdanosti, iz septembra 2022. godine, navedeno da se troškovi izgradnje, eksproprojacije, projektovanja i nadzora dionice Mateševo – Andrijevica procjenjuje na 448 miliona EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).

„Oktud višak od 140 miliona EUR, bez kamata i dodatnih troškova zaduženja“, upitao je Medojević i dodao da bi tolika razlika u troškovima morala da izazove pažnju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), jer postoji rizik od korupcije.

On je kazao da je teško izvesti relativno pouzdan zaključak u vezi sa finansiranjem i ugovaranjem dionice Mateševo-Andrijevica, jer skoro svake sedmice dobijamo različite stavove Spajića i ministra saobraćaja i pomorstva Filipa Radulovića.

„Ima granta, nema granta. Radimo iz sopstvenih sredstava. Uzećemo kredit. Ne možemo da čekamo složene procedure za povoljne kredite i grantove EU. Nećemo povoljan kredit Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD). Hoćemo kredit EBRD. EU nam je odobriila ili skoro odobrila 350 miliona EUR za džabe. Idemo na brzi “paf-paf” tender za izbor izvođač. Prva lopata u septembru“, naveo je Medojević.

On je dodao da je “paf-paf“ politika u suštini sastavljena od tajnih, ali dobro organizovanih privatnih aranžmana Spajića i da se o opštem interesu, efikasnosti trošenja novca građana, transparentnosti, opravdanosti, odgovornosti, konkurentnosti i zakonitosti razmišlja kao o nepotrebnim i suvisnim “tehničkim pitanjima”.

Medojević je upozorio da je odluka Spajića da državu zaduži šest do osam milijardi za izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica suviše ozbiljna, važna i rizična, te da zaslužuje oprez i pažnju svih struktura društva.

„Kako je konstituentima ove vlasti najvažnija raspodjela fotelja i privilegija, od njih ne možemo očekivati ozbiljnu kritiku privatnih poslova sa našim novcem, da sada ne otvaramo pitanje da li je premijer ranije, tajno, ali organizovano, dogovorio posao sa konzorcijumom Behtel-Enka i lokalnim partnerom Bemaxom“, naveo je Medojević.

On je dodao da će neki tužilac možda jednog dana otvoriti istragu o tome kakva je pljačka države Crne Gore odrađena izgradnjom i ugradnjom i pratećim zloupotrebama privilegovanog položaja kineske firme i Bemaxa, jer se radi o stotinama miliona EUR.

„Po svemu sudeći niko iz aktuelne vlasti nema ništa protiv “paf-paf” politike Milojka Spajića i sklapanja pljačkaških i koruptivnih poslova na štetu građana i države Crne Gore. Neka je sa srećom. Moje je da ovo napišem i spasim dušu“, zaključio je Medojević.

