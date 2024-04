Masoničić predsjednik Odbora direktora Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dušan Masončić izabran je za predsjednika Odbora direktora Luke Bar na konstitutivnoj sjednici tog tijela, a za zamjenika predsjednika Nikola Vojvodić.

U novom sazivu Odbora direktora najveće barske kompanije su i Milan Polović, Sava Ašanin i Milutin Lakićević.

Kako je saopšteno iz Luke Bar, po preuzimanju dužnosti, Odbor direktora se upoznao sa tekućim poslovanjem, rezultatima iz prethodne godine kao i sa projekcijom razvoja kompanije u budućem periodu.

“Kontinuitet pozitivnog i domaćinskog upravljanja Lukom Bar biće nastavljen, a svakako i unaprijeđen novim znanjima i idejama”, navodi se u saopštenju.

Masoničić je zahvalio članovima Odbora direktora na ukazanom povjerenju i istakao da to za njega predstavlja veliku čast i odgovornost.

On je rekao da vjeruje da će zajedno sa svim članovima Odbora i izvršnim menadžmentom opravdati velika očekivanja koja javnost od njih ima.

