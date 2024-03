Martinović: Razvijamo sjever kao nikad prije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava da će Crna Gora dobiti grant od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) veći od 200 miliona EUR za nastavak gradnje auto-puta, potvrda je da je razvoj sjevera jedan od ključnih prioriteta Vlade, kazao je ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović.

Vlada je, kako je rekao, tim potvrdila da joj je razvoj sjevera jedan od ključnih prioriteta, upravo konkretnim investicijama u infrastrukturne i ekološke projekte uz podršku međunarodnih partnera.

„Znamo da će ova godina biti ključna za razvoj infrastrukture sjevera, a ovim primjerom prelazimo sa riječi na djela“, istakao je Martinović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, naveo da se u narednim mjesecima očekuje još lijepih vijesti za građane Crne Gore, a posebno za razvoj sjevera države.

