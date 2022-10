Marković pred razrješenje donio 11 odluka o namirenju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši stečajni upravnik nekadašnje podgoričke fabrike „Radoje Dakić“, Mladen Marković, donio je, posljednjih dana pred razrješenje, čak 11 odluka o namirenju potraživanja bivših radnika preduzeća.

Ukoliko se na te odluke niko ne bude žalio, od prodaje imovine Dakića radnicima bi trebalo da bude isplaćeno 8,6 miliona EUR, od čega će neki u potpunosti, a neki samo djelimično namiriti svoja potraživanja, zavisno od trenutka upisa zabilježbi presuda u katastru, piše Pobjeda.

Pored dvije odluke od početka oktobra, na osnovu kojih bi sa 6,2 miliona EUR trebalo da se namiri 341 radnik koje zastupa advokat Dragan Prelević, na osnovu preostalih devet trebalo bi da bude podijeljeno 2,4 miliona EUR radnicima koje zastupaju advokati Veselin Raspopović, Brano Ćupić, Ljubo Marković, Radonja i Dragan Prelević.

Od toga će na troškove obezbjeđenja, oglašavanja i procjenu imovine, te stvarne troškove stečajne uprave po osnovu 11 odluka otići preko 300 hiljada EUR, dok će za nagradu upravniku na računu biti rezervisano preko 144 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS