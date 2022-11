Marić: Imamo razloga za optimizam

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje stečaja u Institut Igalo nije opcija, saopštio je njegov vršilac dužnosti direktora, Savo Marić nakon današnjeg sastanka u Vladi.

Marić je za RTHN kazao da je danas napravljen pomak koji se odnosi na to da su konačno sjeli za isti sto u ovom sastavu i razgovarali o problemu Instituta “Simo Milošević”.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Opštine Stevan Katić sa saradnicima, kao i ministri zdravlja, finansija i prosvjete Dragoslav Šćekić, Aleksandar Damjanović i Miomir Vojnović.

“Zaključak je da stečaj nije opcija i sljedeće je da svako da svoj doprinos, izanaliziramo situaciju i u što kraćem roku izađemo iz krize, makar kratkoročno. Nama je račun već u blokadi i treba da brzo reagujemo i riješimo problem. Koliko ćemo uspjeti vidjećemo. Na osnovu stava ministara imamo razloga za optimizam”, rekao je Marić.

Tema sastanka je bila rješavanje finansijske situacije u kojoj se nalazi Institut i dugovanja oko 30 miliona EUR, s obzirom na to da je država vlasnik 56,48 odsto akcijskog kapitala ove zdravstvene ustanove.

Račun je u više navrata bio u blokadi zbog presuda po tužbama radnika, a dug sa kamatama prema Jugobanci Beograd u stečaju dostigao je iznos od oko devet miliona EUR.

Država je vlasnik 56,48 odsto akcijskog kapitala. U vlasništvu Vlade je 19,19 odsto, Investiciono-razvojnog fonda 23,65 odsto, Fonda zdravstvenog osiguranja 10,23 odsto i Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) 3,4 odsto. Hotelsko-turističko preduzeće Vile Olive Žarka Rakčevića posjeduje oko 28 odsto akcija Instituta.

