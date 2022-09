Maraš produžen pritvor još 30 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšoj direktorici kompanije Plantaže, Verici Maraš pritvor je danas produžen još 30 dana.

Vijestima je tu odluku potvrdila portparolka Višeg suda, Marija Raković.

Maraš je 26. avgusta odlukom sudije za istragu Višeg suda poslata u spuški Istražni zatvor.

Tu odluku sudija je tada donio prihvatajući predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da Maraš odredi pritvor do 30 dana.

Maraš je uhapšena 24. avgusta zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju i da je procijenjena vrijednost štete koja joj se stavlja na teret preko pet miliona EUR.

