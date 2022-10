Mamulu island posjetilo oko sedam hiljada ljudi

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Mamulu island je u prethodna dva mjeseca, kroz organizovane ture i obilaske, posjetilo oko sedam hiljada ljudi, saopštio je generalni menadžer Henning A. Schaub.

On je kazao da su se prethodnih mjeseci potrudili kako bi ugostili građane Herceg Novog, Bokokotorskog zaliva, Kotora, Tivta, sa Rosa, ali i cijelog poluostrva Luštica.

“Ugostili smo mještane, čitave porodice, predstavnike poslovne zajednice, novinare, turističke organizacije, investitore, privrednike i mnoge druge, i bilo je lijepo čuti povratne informacije od njih, pozitivne reakcije na to kako tvrđava započinje novi ciklus u svom životu i kako su realizovani rekonstrukcijski radovi”, naveo je Schaub.

Treći Mamula Island vikend, sunčanog subotnjeg dana ugostio je mnoštvo posjetilaca koji su, kroz organizovane ture i obilaske, bili u prilici da se bolje upoznaju sa ljepotama i ponudom rekonstruisane tvrđave iz 19. vijeka koja je transformisana u butik hotel.

Iz Mamule island je saopšteno da su, nakon obilaska atrijuma, istorijsko–memorijalne galerije, pokazne sobe i same šetnje duž tvrđave, posjetioci uživali uz zvuke Gradske muzike iz Herceg Novog, koja je tom prilikom obilježila 136. godina postojanja.

“Kako se oktobar bliži kraju, tako i mi završavamo period u kome smo bili okrenuti predstavljanju destinacije domaćoj zajednici i uslugama, a vraćamo se radovima na samoj konstrukciji. Tokom zime ćemo u potpunosti završiti još neke radove u tvrđavi. Otvaranje objekta u punom kapacitetu i sa svim uslugama planiramo za proljeće”, poručio je Schaub.

Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi, Ivan Otović, kazao je da je samo dan ranije Opština Herceg Novi proslavila Dan oslobođenja, te da su toga dana Herceg Novi posjetili brojni gosti, kako domaći tako i iz regiona.

“Danas smo sa našim gostima iz okruženja iskoristili priliku i posjetili Mamulu, na poziv vlasnika ovog kompleksa. Izuzetno smo zadovoljni sa svim što smo ovdje vidjeli, mislim da je ovo pravi način da se kako lokalna zajednica, tako i mi kao nosioci vlasti upoznamo sa onim što se radi na Mamuli”, rekao je Otović.

Otović smatra da će ostrvo-hotel donijeti dosta benefita lokalnoj zajednici, i ističe da su svi gosti oduševljeni ponudom Mamule Island, i načinom na koji je očuvana kulturna baština.

Sa njim je saglasan i sekretar turizma, ekonomskog razvoja investicija Opštine Herceg Novi, Nenad Vitomirović koji je kazao da utvrđenje Mamula upotpunjuje turističku ponudu Herceg Novog.

“Iskoristio bih priliku da čestitam investitoru na ovako osmišljenom konceptu. Sama tvrđava je dobila jedno veliko osvježenje, sačuvan je jedan kulturno–istorijski spomenik, i kao takav iskorišten u turističke svrhe, što je svakako trend u Evropi”, rekao je Vitomirović.

Vikend otvorenih vrata koji Mamula Island organizuje tokom cijelog oktobra obilježio je veliko interesovanje posjetilaca. Kako je ranije saopšteno, samo sa područja Herceg Novog i Tivta Mamulu Island je posjetilo više od tri hiljade posjetilaca. Posjeta će biti organizovana i u nedjelju, a registrovani posjetioci i toga dana imaće obezbijeđen prevoz sa Škvera u deset sati, 12 sati i 30 minuta i 15 sati.

