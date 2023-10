Maddocks: U interesu Crne Gore je da u potpunosti iskoristi potencijal svojih ljudi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivša ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, Karen Maddocks, podržala je kampanju Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Women on boards i ocijenila da je u interesu Crne Gore da u potpunosti iskoristi potencijal svojih ljudi.

“Čvrsto vjerujem da je u interesu Crne Gore da u potpunosti iskoristi potencijal svojih ljudi, podržavajući veći broj žena u osporavanju postojećih rodnih normi i kroz učestvovanje u ekonomiji ravnopravno sa muškarcima”, saopštila je Maddocks koja je podržala kampanju IRF-a Women on boards, usmjerenu na razvoj liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja.

Maddocks je, kako je saopšteno iz IRF-a, kazala da je promovisanje rodne ravnopravnosti, prava žena i djevojčica prioritet britanske vlade, te da je ona lično bila izuzetno posvećena toj agendi u Crnoj Gori.

„Britanska ambasada je podržala IRF u razvoju mogućnosti za finansiranje žena preduzetnica, i pomogli smo ovaj novi program kako bismo pomogli u povećanju broja žena na vodećim pozicijama”, rekla je Maddocks.

Ona smatra da su potrebni proaktivni koraci kako bi se ta društvena promjena dogodila.

Maddocks je istakla da će nova inicijativa IRF-a da obuči više žena sa vještinama neophodnim za vodeće pozicije to podržati, te da je raduju prednosti koje će ovaj pristup donijeti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS