Luxair od sjutra leti i ka Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Letovi Luxaira na liniji Luksemburg-Podgorica-Luksemburg, počinju sjutra.

Iz Aerodroma Crne Gore su saopštili da će ta linija biti otvorena do 24. septembra, a letovi će se organizovati dva puta sedmično – srijedom i subotom.

„Luxair od 7. maja leti i za Tivat, takođe dva puta sedmično, utorkom i subotom, i ta linija će biti aktivna do 1. oktobra“, podsjetili su iz Aerodroma.

Za sve rezervacije treba posjetiti link https://www.luxair.lu/fr/page-daccueil

„Aerodromi Crne Gore i Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu vam žele ugodne letove kompanijom Luxair“, zaključuje se u saopštenju.

