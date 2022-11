Luka Kotor ostvarila 95 odsto prometa iz 2019. godine

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor je ostvarila 95 odsto prometa iz 2019. godine, saopštio je zamjenik izvršnog direktora za marketing i razvoj u toj kompaniji, Ljubo Radović, dodajući da su zadovoljni i brojem putnika.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG, rekao da je ovogodišnji prihod iskorišćen za saniranje gubitaka uzrokovanih pandemijom.

Radović je saopštio i da neradna nedjelja ne utiče na kruzing turizam.

Ova godina je, kako navodi, izuzetno značajna za poslovanje Luke Kotor, jer je opravdala status koji je imala svih ovih godina kada je riječ o kruzingu, prenosi portal RTCG.

Kada je riječ o prometu, Radović je dodao da su ostvarili 95 odsto prometa iz 2019. godine koja se računa kao rekordna.

“Što znači da smo više nego zadovoljni. Kada je riječ o veličini plovila, tu smo čak i bolji nego 2019”, rekao je Radović.

On je naglasio da je u prvoj polovini godine broj putnika bio redukovan kod velikih kompanija, zbog okolnosti vezanih za pandemiju.

“U drugoj polovini godine taj broj se počeo povećavati i u tom segmentu smo takođe zadovoljni, posebno što je karakteristika naše luke da imamo jedan brod na vezu, a tri pozicije su predviđene za sidrište i na taj način mi kontrolišemo samu gužvu”, kazao je Radović.

Kruzing industrija je, prema njegovim riječima, bila najpogođenija pandemijom.

“Možete zamisliti šta je zabrana uplovljavanja kruzera nanijela našoj kompaniji. Kompanija je dvije godine bila u teškim uslovima. Teret su podnijeli svi, menadžment i radnici. Međutim, kompletan prihod ovogodišnji iskoristili smo za saniranje posljedica tih gubitaka”, kazao je Radović i dodao da će se gubici nadoknađivati i naredne dvije godine.

Za sada je, za narednu godinu, rezervisano 500 brodova.

