Luka Bar prodaje 3,5 hiljada tona uglja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar pozvala je zainteresovane da do 29. januara dostave ponude na javni poziv za prodaju uglja.

Na prodaju je ponuđeno 3,5 hiljada tona uglja po početnoj cijeni 75 EUR po toni, odnosno ukupno 262,5 hiljada EUR. Početna cijena izražena je bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Ugalj nije moguće kupovati parcijalno, već isključivo kao cjelinu.

Prodaja se obavlja prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama, koje se šalju preporučenom poštom, ili predaju na arhivu Luke Bar.

Ugalj, koji se može pogledati radnim danima od 11 do 14 sati, se nalazi u području Luke Bar, na terminalu za rasute, specijalne i tečne terete.

Svi ponuđači su u obavezi da uplate depozit u iznosu od pet hiljada EUR.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 5. februara u 12 sati u upravnoj zgradi Luke Bar.

Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma – najviša ponuđena cijena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS