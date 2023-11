Lugar iz Plava osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv M.J. (50) zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

“On je, kako se sumnja, tokom 2019. godine, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja – lugara u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima – PJ Plav, na reonu na kojem je bio zadužen, propustio da otpremi 61 kubik čamove drvne mase”, navodi se u saopštenju.

Tim radnjama je nastupila šteta po Upravu za gazdovanje šumama i lovištima – PJ Plav u iznosu od oko 3,05 hiljada EUR.

