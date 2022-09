Ljiljanić: Spremno dočekujemo zimu na auto-putu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput je, nakon dva mjeseca od otvaranja dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa, uspjela da opravda očekivanja i zadovoljna je funkcionisanjem, uprkos brojnim izazovima.

Izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, kazao je da se desilo mnogo incidenata, ali su zadovoljni funkcionisanjem.

“Naše službe su pravovremeno i efikasno reagovale. Kod svih velikih infrastrukturnih projekata, u početnoj fazi ekspolatacije dolazi do problema u funkcionisanju. U početku je bilo problema sa sistemom naplate, ali smo ih uspješno rješavali“, rekao je Ljiljanić Mediabirou.

On je na pitanje o utiscima saradnje sa kineskom kompanijom CRBC, odgovorio da je bila uspješna i korektna.

Kada je riječ o zimskom održavanju auto-puta, veliki broj vozača i građana izrazilo je skeptičnost. Međutim, u Monteputu tvrde da su na vrijeme preuzeli konkretne korake i da nema potrebe za brigom.

“Što se tiče zimskog održavanja, uvjeravam vas da ćemo zimsku sezonu dočekati potpuno spremni. Sva neophodna oprema je već nabavljena. Nabavili smo deset snjegočistača sa kombinovanim posipačima i plugovima, dva specijalna vozila Unimog, freze za snijeg. U toku je obuka zaposlenih“, objasnio je Ljiljanić.

Povodom nastavka gradnje auto-puta, izvršni direktor naveo je da je Ministarstvo kapitalnih investicija apliciralo za sredstva koja su potrebna za izradu projekta dvije dionice, i to: Mataševo-Andrijevica dužine 23 kilometra i Farmaci-Smokovac u dužini od 12 kilometara.

“U planu je da se izrada glavnog projekta realizuje u narednoj godini. To bi obuhvatalo i sredstva koja su potrebna za pripremu tenderske dokumentacije. Najraniji početak radova na novim dionicama bi bio 2024- godine“, naveo je Ljiljanić.

Kompanija Monteput već više od 17 godina uspješno upravlja jednim od najznačajnijih objekata putne infrastrukture u Crnoj Gori, tunelom Sozina i prilaznim saobraćajnicama.

Upoređujući rezultate iz prethodnih sezona, potvruđuju da se broj prolazaka iz mjesec u mjesec povećava, te da ove godine očekuju rekord prometovanih vozila. Osim toga, u fokusu je i unaprijeđenje infrastrukture objekta čija dužina iznosi 4,19 hiljada metara.

“Što se tiče održavanja tunela u prethodnom periodu, bilo je veoma izazovno. To je tunel koji je u ekspolataciji 17 godina. U narednom periodu, već do kraja godine, očekujemo manje intervencije u vidu pranja tunela i nekih intervencija u građevinskom smislu. U narednim godinama, to ćemo intemzivirati i odvojiti veća sredstva, a sve u skladu sa planom redovnog održavanja“, rekao je Ljiljanić.

On je ujedno i najavio da će kroz edukaciju građana o elektronskoj naplati putarine, koju trenutno koristi 20 odsto vozača, Monteput poraditi na njenoj popularizaciji.

