Ljetnja sezona mora biti dočekana sa riješenim problemima privrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) pozvala je nadležne državne organe da se u što skorijem roku formira novi koordinacioni tim za pripremu ljetnje turističke sezone, zadužen za rješavanje spornih pitanja i problema koji predstavljaju biznis barijere za turističku privredu.

Iz te asocijacije je saopšteno da, iako su navedeni problemi prisutni u dužem vremenskom periodu i na njih UPCG odavno ukazuje, čini se da vrijeme između dvije sezone nikada nije iskorišteno u mjeri i na način da se naprave značajniji pomaci i spremnije uđe u novu sezonu.

“Zato UPCG poziva nadležne da određene urgentne mjere i aktivnosti preduzmu bez odlaganja, kako isti problemi ne bi obilježili i turističku sezonu koja je pred nama”, navodi se u saopštenju.

Kroz svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima turističke privrede i tematske sastanke održane povodom priprema za ovogodišnju ljetnju turističku sezonu, Unija je mapirala probleme sa kojima se privrednici suočavaju već godinama unazad, a koji značajno utiču na atraktivnost naše zemlje kao turističke destinacije.

“Među njima, naročito se ističu nedostatak adekvatne domaće radne snage i administrativne poteškoće u vezi sa angažovanjem strane radne snage, zbog čega je UPCG u intenzivnoj komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim institucijama u pogledu unapređenja zakonskih normi i pojednostavljenja procedura za pribavljanje dozvola za rad i prijavu radnika, kao i različiti poreski tretman usluga u oblasti pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, a koji u hotelima iznosi 21 odsto, dok je u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga sedam odsto”, navodi se u saopštenju.

Među problemima koje je mapirala UPCG nalazi se i slaba dostupnost Crne Gore kao turističke destinacije, u smislu neadekvatne saobraćajne infrastrukture i saobraćanih gužvi prisutnih u toku sezone.

“Kao poseban segment nepovoljnog ambijenta za obavljanje turističke djelatnosti, koji je takođe nedopustivo dugo prisutan a značajno utiče i na kvalitet ukupne ponude i status naše zemlje kao poželjne turističke destinacije, UPCG izdvaja neadekvatan odgovor nadležnih organa po pitanju neformalnog poslovanja i nelojalne konkurencije, kao i odlaganja otpada i odvoza smeća (čistoća)”, rekli su iz UPCG.

Budući da određeni prepoznati problemi mogu biti riješeni izmjenama propisa i drugim aktivnostima koje je moguće sprovesti u kraćem vremenskom roku, Unija poslodavaca poziva da se njihovom otklanjanju što prije pristupi kako bi i država i privreda spremnije dočekali ljetnju turističku sezonu.

Za UPCG je ohrabrujuće da su potencijali Instituta „Simo Milošević“ Igalo, kao cijenjenog člana Unije i jednog od važnijih promotera turističke ponude Crne Gore, prepoznati od Vlade i resornih ministarstva, što potvrđuje formiranje Komisije za rješavanje statusa Instituta.

“U tom smislu, UPCG pozdravlja i formiranje Operativnog tima za prevazilaženje problema sa kojima se Institut suočava u dužem vremenskom periodu, te iskazuje očekivanje da će ovo tijelo i nadležna ministarstva u što skorijem roku donijeti odluke koje su kvalitetne i kojima se mogu ostvariti konkretni rezultati”, zaključuje se u saopštenju.

