Lekić: Drugi blok Termoelektrane više nego potreban

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Posljednji je trenutak da država uđe u projekat izgradnje drugog bloka Termoelektrane Pljevlja (TEP), imajući u vidu vrtograv rast cijena električne energije, ocijenio je izvršni direktor Rudnika uglja, Milan Lekić.

On je kazao da se u posljednje vrijeme svakodnevno može čuti od čelnih ljudi Elektroprivrede (EPCG) i Ministarstva kapitalnih investicija o velikim izdacima za kupovinu električne energije, čije cijene vrtoglavo rastu zbog velike energetske krize koja je izazvala, najblaže rečeno, haos na berzama.

„Ohrabruje činjenica da rukovodstvo EPCG, uprkos ovako nezavidnoj situaciji u kojoj se nalazi crnogorski elektroenergetski sistem, uspijeva da ne izloži građane i privredu povećanjima cijena i restrikcijama električne energije, ali moramo iznalaziti trajno rješenje koje će, u perspektivi, moći da anestezira razorne udarce galopirajuće svjetske energetske krize i omogući dugoročnu stabilnost našeg energetskog sektora“, naveo je Lekić u saopštenju.

On je rekao da je opštepoznata činjenica da TEP, instalisane snage 225 megavati (MW), proizvodi preko 50 odsto električne energije, u određenom periodu godine i dvije trećine, kao i da je prethodna vlast decenijama, sistematično i bez ikakve vizije i riješenosti, zapostavljala energetski sektor, tako što nije izgradila niti jedno postrojenje.

„Danas, kada svjedočimo krajnje nepovoljnoj hidrologiji i samoj prirodi funkcionisanja izvora obnovljive energije u koje, da ne bude zabune država mora da ulaže, više je nego jasno da, uprkos velikim pritiscima raznih interesnih struktura, proizvodnja električne energije iz uglja, još uvijek, predstavlja temelj energetske nezavisnosti Crne Gore. I ne samo Crne Gore. Svjedoci smo da se, nakon eskalacije sukoba u Ukrajini, ekonomski giganti poput Njemačke, Velike Britanije i drugi, ponovo vraćaju uglju“, rekao je Lekić.

Prema njegovim riječima, ukoliko se uzme u obzir da Rudnik uglja posjeduje koncesije na 55 miliona tona uglja, kao i činjenicu da u Maoču rezerve uglja iznose čak 109,9 miliona tona, a da je rad postojećeg bloka TEP i nakon što bude izvršena rekonstrukcija, nažalost, oročen na određeni vremenski period, postavlja se jasno pitanje da li će Crna Gora dopustiti da tolike rezerve uglja ostanu neeksploatisane, ili će razmotriti jedini logičan potez – izgradnja drugog bloka TEP.

„Ekonomska računica je više nego jasna. Crna Gora bi obezbijedila siguran izvoz električne energije, nova radna mjesta, unaprijedila bi privrednu proizvodnju i osigurala konkretne benefite za naš budžet“, kazao je Lekić.

On je podsjetio da kada je prije šest godina potpisan ugovor o izgradnji nikad izgrađenog drugog bloka TEP, između tadašnjeg izvršnog direktora EPCG Tonina Malja i rukovodstva češke Škode, figurirala je cifra od 324 miliona EUR.

„Ukoliko uzmemo u obzir da je EPCG za tri mjeseca morala da uveze struju u iznosu oko 106 miliona EUR, zapitajmo se vrijedi li nastaviti sa ovom agonijom, pritiskom na novac svih građana i neizvjesnosti koja ne znamo do kada će trajati“, naveo je Lekić.

On je kao izvršni direktor Rudnika uglja uputio javni apel državnom rukovodstvu da, koliko je prije, stavi ovu temu na dnevni red i preduzme neophodne korake.

„Crna Gora, nažalost, ne može više da čeka“, zaključio je Lekić.

