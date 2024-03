Laketić: Vlada radi na tome da najave o bankrotu sprovede u djelo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova Vlada ubrzano i tajno radi na tome da najave premijera Milojka Spajića o bankrotu Crne Gore sprovede u djelo, saopštio je šef Medijskog tima Građanskog pokreta URA, Boško Laketić.

On je to naveo u reagovanju na izjavu poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Tonćija Janovića da je zaduženjima 43. Vlade od 100 miliona EUR, po rekordnoj kamatnoj stopi od 11 odsto, nanijeta velika šteta cjelokupnoj ekonomiji.

Laketić je kazao da iz PES-a nastavljaju sa vrijeđanjem logike svih građana.

„Prema riječima Janovića, izgleda da je zaduženje od 100 miliona Vlade Dritana Abazovića u čitavom njenom mandatu mnogo veće od zaduženja od preko 800 miliona EUR koje sprovodi Vlada Spajića u svega par mjeseci – ostavljam građanima da sami prosude šta je istina”, naveo je Laketić.

On je istakao da je Abazovićeva Vlada domaćinskom politikom uspjela da javni dug Crne Gore svede na granicu mastrihtskog kriterijuma od 60 odsto, da istovremeno servisira sve obaveze države i na kraju ostavi državnu kasu u suficitu.

Laketić je dodao da će, sa druge strane, Spajićeva Vlada ovakvim zaduživanjem za svega par mjeseci ponovo drastično povećati javni dug Crne Gore.

“Najavljivali smo da će Spajićeva Vlada zadužiti Crnu Goru za preko milijardu EUR, ali ni mi nijesmo slutili da će se to dešavati ovako ubrzano, a naročito ne tajno, daleko od očiju javnosti“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da svakim danom postaje sve jasnije zašto su ukinuti prenosi sjednica Vlade.

„Jer da Spajić i njegova družina nemaju šta da kriju ne bi građanke i građane uskraćivali za sve moguće informacije i zaobilazili medije u širokom luku”, rekao je Laketić.

On je ocijenio da se iz svega nameće zaključak „da nova Vlada ubrzano i tajno radi na tome da Spajićeve najave o bankrotu Crne Gore sprovede u djelo“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS