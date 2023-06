Kuvajt i Crna Gora prvi put povezani direktnom avio-linijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kuvajt i Crna Gora su prvi put povezani direktnom avio-linijom, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

“Jazeera Airways počela je operacije na liniji Kuvajt Siti – Tivat. Letovi će se realizovati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, do kraja oktobra”, navodi se u saopštenju.

Svečanom dočeku prisustvovali su predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić, član Odbora direktora Slavko Vukčević, direktor tivatskog aerodroma Vladimir Praščević i direktorica Turističke organizacije Tivat Nina Lakičević.

“I danas imamo sjajne vijesti za našu državu. Prisustvovali smo istorijskom letu na relaciji Kuvajt – Tivat. Kompanija koja će od danas do oktobra povezivati Crnu Goru i Kuvajt je Jazeera Airways, a letjeće dva puta sedmično. Uspostavljanje direktne linije između naše dvije države dokazuje pojačano interesovanje bogatih zemalja Bliskog istoka za naše tržište, što mora obradovati sve u Crnoj Gori, ne samo nas u Aerodromima”, rekao je Dobardžić.

On je istakao da se narednih dana otvara još jedna nova ruta Taškent – Tivat i najavio premijerno otvaranje linije Rijad – Tivat, podsjetivši da je nedavno, takođe prvi put, otvorena linija Beč-Tivat.

Dobardžić je naglasio značaj povezivanja Crne Gore sa zemljama Bliskog istoka.

“Preko Aerodroma Crne Gore, u ključnim mjesecima ljetnje sezone, bićemo povezani direktnim avio-linijama sa nizom država tog regiona, kao što su Saudijska Arabija, Izrael, Egipat, Dubai, Kuvajt, Kazahstan i Uzbekistan. To je dobra vijest za kompletnu crnogorsku privredu. Povezivanjem Tivta sa glavnim gradom Uzbekistana, Taškentom, kompletiramo sliku interesovanja tržišta koja su za nas potpuno nova. Na taj način, Crna Gora se, kao mediteranska zemlja, pozicionira u dijelu svijeta iz kog do sada nijesu dolazili naši tradicionalni gosti”, kazao je Dobardžić.

On je najavio i novu liniju Tivat – Brno i dodao će na toj relaciji saobraćati naša nacionalna avio-kompanija.

“Zadovoljstvo mi je da saopštim da imamo povećano interesovanje sa češkog tržišta, kao i iz Poljske, sa kojom nas već povezuje nekoliko direktnih linija. Otvaranje novih avio-linija, daje nam za pravo da očekujemo odličnu sezonu, možda i rekordnu po nekim parametrima, ali i da budemo optimistični u pogledu prilbližavanja rekordnoj 2019. godini”, poručio je Dobardžić.

Zamjenik regionalnog menadžera u Jazeera Airways-u, Ahmet Albayrak, zahvalio se rukovodstvu Aerodroma Kuvajt i Aerodroma Crne Gore, na uspostavljanju direktne avio-linije.

“Veoma smo srećni što od danas, kada smo započeli direktne letove iz Kuvajta za Tivat, i ovu destinaciju možemo da uvrstimo u našu ponudu”, rekao je Albayrak.

Lakičević je saopštila da svako povećanje avio-linija doprinosi razvoju turizma, jer su direktne konekcije olakšica za svakog zainteresovanog pojedinca da posjeti našu zemlju.

“Kako je turizam iz godine u godinu postao sve jača privredna djelatnost, tako su aerodrom i avio prevoznici prepoznali potrebu za snažnijom saradnjom. Pored veće zastupljenosti gostiju iz Zapadne Evrope, sada ćemo zasigurno imati i turiste Bliskog istoka u većem procentu, sve to zahvaljujući linijama koje kreću već od danas, pa do kraja oktobra. Nove avio-linije podsticajna su činjenica ne samo za Tivat, već i za cijelokupni crnogorski turizam”, kazala je Lakičević.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković-Marković, iskazala je zadovoljstvo povodom otvaranja direktne linije na relaciji Kuvajt – Tivat, što predstavlja važan korak za Crnu Goru kao turističku destinaciju.

“NTO je snažno posvećena diversifikaciji turističkog tržišta, te je otvaranje avio-linija ka novima tržištima za nas od velikog značaja. Ove godine su urađeni značajni koraci na putu otvaranja ka tržištu Bliskog istoka, te ćemo, pored Kuvajta, biti povezani i sa tržištem Saudijske Arabije, posredstvom dvije avio-kompanije. Tako je NTO intenzivirala promotivne aktivnosti ka ovim tržištima, te učestvovala na Arapskoj turističkoj berzi, a očekuju nas i druge aktivnosti na tržištu Bliskog istoka”, navela je Tripković-Marković u pisanoj izjavi dostavljenoj Aerodromima.

