Krvavac: Hedžing donio milione

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izjava ministra finansija da je Crna Gora prihodovala 64 miliona USD od hedžing aranžmana jasan je pokazatelj da je aranžman iz jula 2021. jedna od najuspješnijih strateški osmišljenih transakcija u istoriji crnogorske ekonomije, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad.

Član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Branko Krvavac, kazao je da je taj prihod za budžet Crne Gore mogao biti dvostruko veći da su poslušane sugestije iz PES-a i ranije povučena sredstva, te samim tim ne bi bilo potrebe za zaduženjem od 100 miliona EUR po kamatnoj stopi od skoro 11 odsto, kako je to urađeno u martu.

“Po svim kalkulacijama, ukoliko bi se hedžing aranžman produžio za period od još dvije godine mogli smo održati veoma nisku kamatnu stopu u eurima uz nastavak redukovane izloženosti javnog duga valutnom riziku”, naveo je Krvavac.

On je podsjetio da je hedžing aranžman uradio bivši ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

“Jasno je da postoji rizik da nakon dvije godine u momentu revizije dolar oslabi u odnosu na euro što bi limitiralo kontinuirano prihodovanje u momentu revizije, ali dužnost Ministarstva finansija je da prati kretanja na finansijskim tržištima i neutrališe i valutne i kamatne rizike na dnevnom nivou”, rekao je Krvavac.

Kako je kazao, riječ je o dinamičnom procesu koji zahtjeva stalne analize i procese strateškog odlučivanja.

“Međutim, prekid aranžmana i povlačenje prihoda od 64 miliona USD u ovom trenutku, kao i odluka Vlade o uplatama dobiti za 2021. i 2022. godinu preduzeća u većinskom vlasništvu države u državni budžet, jasno ukazuju kakvo je stanje u trezoru”, zaključio je Krvavac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS