Krvavac: Abazović ostavlja praznu kasu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ocjena premijera Dritana Abazovića da se Vlada koju je vodio najmanje zadužila, još je jedna o njegovih manipulacija, saopštio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Branko Krvavac.

„Još jedna manipulacija odlazećeg premijera koji svoje rekordne rezultate na polju ekonomije jedino može opravdati rekordnom kamatnom stopom po kojoj je ova Vlada zadužila sve građane Crne Gore“, naveo je Krvavac u reagovanju na raniju ocjenu Abazovića.

On je dodao da preko 400 miliona EUR koje je u Trezoru ostavila prethodna vlada, rast prihoda temeljen na jednokratnim prihodima na čiju naplatu ova Vlada nije uticala nijednom odlukom i neizvršavanje kapitalnog budžeta, neće biti dovoljni da se zatvore sve finansijske rupe koje izvršna vlast ostavlja.

„Zato odlazeći premijer odlično zna i najavljuje potrebu zaduženja nakon formiranja nove Vlade. Kao što je Pokret Evropa sad više puta upozoravao, svi rekordi Abazovićeve Vlade dovoljni su samo za praznu državnu kasu koja će sačekati novog premijera“, kazao je Krvavac.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović je reagujući na ocjenu Krvavca saopštio da iza ove Vlade ostaju javni dug ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i prosječna plata od 793 EUR.

On je podsjetio da prvo zaduženje prethodne vlade bilo 750 miliona.

“Iza 43. Vlade ostaje javni dug ispod 60 odsto, prosječna plata od 793 EUR. To je Vlada koja se najmanje zadužila, rekordni prihod od turizma za šest mjeseci su 453 miliona EUR. Kada će taj bankrot”, napisao je Đurović na platformi X, nekadašnjem Twitteru.

